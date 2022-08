Homem se apresenta como jogador do Galo e dá calote em hotel de luxo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um homem por se hospedar sem pagar em um hotel de luxo de Belo Horizonte. O suspeito, que se identifica como Marcos Vitor, é acusado de estelionato e se apresenta como jogador do Atlético Mineiro. O prejuízo em um dos hotéis em que ele ficou hospedado foi de R$ 3,5 mil.

Homem deixou uma dívida de R$ 3,5 mil em um hotel de BH — Foto: Pixabay

Segundo um boletim de ocorrência, registrado em abril deste ano, as despesas seriam referentes às diárias e ao consumo no restaurante do hotel. O documento relata que ele reservou a hospedagem entre os dias três e cinco de abril, com o custo de R$ 609, e depois pediu a prorrogação até dia onze do mesmo mês, totalizando todo o valor de despesas. "O senhor Marcos Vitor solicitou a prorrogação da sua estadia até o dia onze, alegando que era jogador de futebol e estava realizando testes no Clube Atlético Mineiro", descreve o boletim.

Ainda de acordo com o documento, o homem tentou fazer o pagamento com o cartão de crédito, mas não foi autorizado pela bandeira do cartão. Ele solicitou, então, a chave PIX do Hotel para que sua mãe que, segundo o boletim de ocorrência, reside na Suécia fizesse o pagamento. A quitação da despesa não foi possível porque a responsável "não tem acesso a essa ferramenta financeira", conforme aponta o documento.

Após a impossibilidade, o homem sugeriu fazer o pagamento via TED - Transferência Eletrônica Disponível. O dinheiro, que estaria na conta dele, seria transferido para a conta do hotel. Após a operação, a funcionária entrou em contato com a agência bancária do hóspede e foi informada de que o valor seria creditado em até seis horas.

"Como o senhor Marcos realizou todo procedimento de pagamento no computador do hotel e imprimiu o comprovante de depósito, a funcionária liberou o acesso ao quarto do hóspede para a retirada dos seus pertences", informa o boletim de ocorrência. No entanto, após o prazo informado pelo banco, o pagamento não foi realizado. A funcionária consultou o histórico do hóspede no sistema de hotéis e verificou que ele tem registro de inadimplência em diversos estabelecimentos pelo país.

Em nota, o Atlético Mineiro orienta para que o estabelecimento entre em contato com o setor de logística do clube antes de efetivar qualquer hospedagem. "O clube não autoriza ninguém a obter benefício próprio em nome da instituição", disse em nota. A PCMG completou que a investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova e que outras "informações serão prestadas em momento oportuno".

Com O Tempo