Detento tenta matar outro durante banho de sol no presídio de Sete Lagoas

Um detento do presídio de Sete Lagoas foi ferido com uma arma branca artesanal conhecida como "chucho", na manhã de segunda-feira (30). Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal.

Foto: Google Maps / ilustrativa

O preso estava no banho de sol quando um outro detento (24 anos) o perfurou com a arma na costela esquerda e no braço. A vítima estava agachada com a mão sobre a barriga, tendo dificuldade de respirar e com dores.

Os policiais penais do presídio fizeram uma uma revista em uma das celas e encontrou o chucho com o agressor, que confirmou que realizou o ato. Ele foi encaminhado ao cartório da unidade prisional.

Da redação