Novo golpe bancário faz vítimas e é alvo de investigações da Polícia Civil em Minas

Um novo golpe bancário registrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte liga o alerta para clientes dos principais bancos brasileiros. Criminosos criaram um aviso, supostamente impresso nos caixas eletrônicos, sobre uma falsa taxa de R$149,90, caso o usuário não atualize os "limites de empréstimos". No entanto, quando o cliente tenta realizar a suposta atualização, os golpistas aproveitam para acessar os dados do correntista e sacar o dinheiro disponível na conta.

Foto: Reprodução Internet

O novo golpe foi denunciado à reportagem de O TEMPO por um idoso de 80 anos, que terá a identidade preservada, que por pouco não foi vítima do golpe. O caso aconteceu no último sábado (8) quando ele foi até uma agência bancária, na avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH.

Segundo relato do aposentado, ele foi ao local e realizou um saque no valor de cerca de R$900. Ao sair do caixa eletrônico ele foi alertado por um homem para a impressão de diversos papéis que saiam do terminal de consulta. Os supostos extratos possuíam a seguinte mensagem: "Prezado cliente faça atualização dos seus limites empréstimo no terminal de autoatendimento ou será cobrado uma taxa de 149,90 por um novo cartão".

Assustado e sem saber o que fazer, o idoso acabou aceitando a ajuda do homem que o ajudou a acessar sua conta através do caixa eletrônico. No entanto, ao notar que o saldo na conta era de apenas R$8, o suspeito teria dito que não era possível fazer o cadastro.

O cliente então encerrou a movimentação e deixou o banco. Instantes depois, ele foi até a agência de outra instituição financeira, também na mesma avenida do primeiro banco. No local, ele novamente foi surpreendido pela impressão dos extratos com a mesma mensagem. Em seguida, o mesmo "ajudante" apareceu na agência e tentou auxiliá-lo. Desconfiado, o aposentado recusou a ajuda e deixou o local.

Nessa segunda-feira (10), ele foi a uma das agências bancárias e foi informado por funcionários que a situação se trata de uma nova modalidade de estelionato praticado nos bancos por golpistas. Ele foi orientado a trocar senhas e a fazer bloqueios dos cartões.

Prejuízo de mais de R$5.000

O novo golpe já está na “mira” da Polícia Civil (PCMG), que investiga o caso de uma idosa, de 60 anos, que foi vítima dos criminosos em junho deste ano, na mesma agência bancária, na avenida João César de Oliveira.

Segundo a PC, um homem teria abordado a mulher e oferecido ajuda após o caixa imprimir o suposto aviso de cobrança. Ao ter acesso à conta da vítima, o bandido teria sacado mais de R$5.000. A aposentada procurou a delegacia e denunciou o crime.

“A gente sempre pede às pessoas para comparecer à delegacia. Estamos com esse procedimento em apuração do início de junho. Na ocasião, os criminosos agiram com o mesmo modus operandi, abordando num fim de semana quando a agência não está em horário de expediente”, explica o delegado Humberto Junio Ferreira Cornélio, da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem.

Segundo o delegado, a PC agora faz levantamentos para identificar se há a ação de uma quadrilha na região e se os supostos avisos estariam sendo impressos pelos terminais de atendimento. Ainda conforme o policial, as apurações apontam que os idosos seriam os principais alvos.

“Vamos fazer um levantamento de todos os boletins de ocorrência do mesmo fato para a gente entender a ação dos criminosos. Pode ser uma quadrilha que fica num determinado local aplicando o golpe e muda de local quando é descoberta. Suspeitamos que eles procuram principalmente os idosos que têm dificuldade com o sistema eletrônico”, detalha.

O delegado reforça ainda a importância de denunciar os crimes, mesmo quando o golpe não tenha sido concretizado. A Polícia Civil esclarece ainda que “ao se tratar de vítimas idosas, o crime de estelionato é incondicionado, ou seja, o procedimento investigativo é automaticamente instaurado, sendo as partes envolvidas intimadas para prestar mais informações que irão subsidiar a investigação”.

Bancos reforçam alerta

Questionada, a Federação Brasileira de Bancos (Febrabram) disse que não tinha relato do golpe até o momento e reforçou dicas de segurança para os clientes que utilizam o sistema de caixa eletrônico.

Já o Bradesco, afirmou que os avisos “não são impressos nos caixas de autoatendimento, e que os golpistas já levam os “recibos” impressos para tentar enganar os clientes”. A instituição ressaltou que realiza o monitoramento constante das salas de autoatendimento e auxilia a polícia na investigação dos estelionatários.

Em nota, o Banco do Brasil disse que vai apurar a autenticidade do documento, mas que adota soluções especializadas e tecnologias para monitorar ambientes de atendimento e as movimentações financeiras dos seus clientes.

Da Redação com OTempo