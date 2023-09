Suspeito de tráfico é detido com maconha durante blitz da PM em Sete Lagoas

Um homem foi detido com mais de vinte buchas de maconha após ser flagrado com o ilícito em uma blitz na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Europa. A ação aconteceu na quarta-feira (20) dentro da operação especial de trânsito realizada pela Polícia Militar.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O autor estava em uma motocicleta e, ao ver o bloqueio da PM, tentou fugir pela contramão; nisso, a guarnição foi até ele. Nisso, ele acabou caindo ao chão, e manteve a fuga, só que a pé. Ele foi capturado na sequência.

Foram coletados com ele 22 buchas maconha e R$ 65 em dinheiro vivo. A moto foi removida para um pátio credenciado; já o homem foi levado para a delegacia em flagrante por tráfico de drogas.

Da redação com 25º BPM