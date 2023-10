Acidente com caminhão de frango congelado causa congestionamento na Fernão Dias

A rodovia BR-381, conhecida como Fernão Dias, enfrenta um bloqueio na região de Brumadinho, na área metropolitana de Belo Horizonte, devido ao tombamento de um caminhão carregado com frango congelado no km 526, no sentido São Paulo.

Imagem ilustrativa

Conforme relatado pelo condutor, ele estava transitando na faixa 2 quando perdeu o controle do veículo ao contornar uma curva. Ele colidiu contra a valeta de drenagem de chuva e, subsequentemente, virou o caminhão.

A concessionária responsável pelo trecho, Arteris, anunciou que a via foi fechada por volta das 8h30 para realizar o processo de destombamento. O congestionamento se estendeu por mais de 5 km no sentido da capital paulista. Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos no acidente.

Da Redação com O Tempo