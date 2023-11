Câmeras de segurança flagram furto de moto no centro de Sete Lagoas neste sábado (04/11)

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que um homem teria furtado uma motocicleta na rua Monsenhor Messias, centro de Sete Lagoas. O veículo estava parado na manhã deste sábado (04/11) em frente a uma lanchonete, aparentemente com as chaves no compartimento da garupa.

Foto: Redes sociais / Reprodução

Pelo vídeo é possível perceber que o suspeito se aproxima da motocicleta e parece pegar as chaves que estavam no compartimento da garupa para ligar o veículo e sair em movimento. Ele usava uma blusa de capuz e sai sem capacete pela rua.

A motocicleta é uma Yamaha Fazer vermelha e qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada às autoridades policiais pelo número 190.

Confira as imagens:

Da Redação