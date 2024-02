Criminosos furtam fuzis, pistolas e espingardas calibre 12 de quartel da PM em Muzambinho

Na madrugada desta quarta-feira (7), criminosos invadiram o quartel da Polícia Militar (PM) de Muzambinho, no Sul de Minas Gerais, e furtaram todas as armas que estavam no local: sete pistolas, quatro fuzis e duas espingardas calibre 12.

Foto: Reprodução/ Google Street View

A ocorrência ainda está em andamento e mobiliza as forças de segurança da região. A Polícia Militar ainda não divulgou informações sobre como o crime foi cometido, mas está investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Da redação com Itatiaia