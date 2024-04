Suspeito de assalto a carro forte em SP é preso em Sete Lagoas com veículo clonado

Um homem com diversas passagens criminais, incluindo um assalto a carro forte em São Paulo onde subtraiu R$ 12 milhões, foi preso na noite da última terça-feira (23) na Rodovia MG-238 em Sete Lagoas. O suspeito, que dirigia um veículo clonado, foi detido por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) durante uma blitz de rotina.

Foto: Divulgação/ 19ºRPM - ASCOM

Segundo a PMRv, a equipe abordou um Nissan/Kicks cinza e solicitou ao condutor os documentos do veículo e sua CNH. O homem apresentou apenas a carteira de motorista, e a consulta no sistema indicou que o carro estava emplacado no município de Lins-SP.

O suspeito afirmou que o carro era seu, mas que não estava em seu nome e não soube informar o nome do proprietário que constava no documento do veículo. Diante das inconsistências, os policiais realizaram uma verificação preliminar nos sinais de identificação do veículo e constataram indícios de adulteração.

Ao checar o histórico da placa, foi identificado que o carro ostentava placas de outro veículo e que este possuía queixa de roubo no estado de São Paulo datada de 19/05/2022.

O indivíduo alegou ter comprado o carro em uma agência de veículos em São Paulo pelo valor de R$ 90.000,00.

Vale ressaltar que o homem possui passagens por assalto a carro forte no interior de São Paulo, onde foram subtraídos R$ 12 milhões, além de diversos outros crimes no Estado de Goiás.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, onde responderá pelos crimes de conduzir veículo automotor com adulteração e receptação. O veículo foi apreendido e levado para um pátio credenciado.

Da redação