Pesquisadores da Unicamp criam pão funcional com levedura da cachaça

Pesquisadores da Unicamp, em parceria com a UFMG e a USP, desenvolveram um pão funcional utilizando levedura da cachaça, que pode ajudar na prevenção da asma e outras doenças inflamatórias. A levedura, da família dos fungos, tem potencial para atenuar os sintomas da asma e melhorar a imunidade ao equilibrar os micro-organismos do sistema digestivo.

Foto: Ana Paula Calazans/Arquivo Pessoal

Desenvolvimento e Funcionamento

A levedura patenteada pela UFMG, Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905, é encapsulada e incorporada ao pão, protegendo-a das altas temperaturas do forno. Este pão é produzido por uma técnica de fermentação natural longa, similar à do panetone, utilizando massa ácida.

Benefícios e Estudos

Testes iniciais em camundongos mostraram que aqueles alimentados com o pão funcional apresentaram menos inflamação das vias aéreas e uma redução na concentração de proteínas associadas à asma. A levedura ajuda a criar um ambiente saudável no intestino, produzindo compostos benéficos que podem alcançar e beneficiar órgãos como os pulmões.

Potencial e Futuro

A expectativa é que em breve sejam realizados testes com voluntários humanos. Pesquisas anteriores indicam que a levedura tem um alto número de bactérias viáveis, comparável a produtos lácteos fermentados do mercado. Além do pão, a levedura pode ser utilizada em outros alimentos, como biscoitos e torradas.

Da Redação com Por Dentro de Tudo