Funcionário de concessionária em BH é morto a tiros; autor buscava vingança por carro estragado

Um funcionário de uma concessionária em Belo Horizonte foi morto a tiros no local de trabalho na tarde de terça-feira (28). As imagens de segurança registraram o momento em que um homem armado entrou na concessionária e disparou contra a vítima por volta das 14h15.

O incidente ocorreu na Avenida Professor Magalhães Penido, na Pampulha. A Polícia Civil, em nota, informou que o Samu prestou socorro ao funcionário, mas ele não resistiu aos ferimentos. As câmeras de segurança captaram o suspeito deixando o local após o crime. Veja o vídeo:

Funcionário de concessionária é morto a tiros durante o trabalho, na Pampulha em BH pic.twitter.com/LtUWMNGDqD — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 29, 2024

Prisão e Investigação

A Polícia Militar prendeu o autor dos disparos e apreendeu a arma utilizada. A Polícia Civil requisitou perícia no local para coletar vestígios e afirmou que a investigação ainda está em andamento, prometendo mais informações posteriormente.

Motivo: Vingança

Ao ser preso, o autor do crime declarou que sua motivação era vingança devido a problemas com seu carro, que estragou uma semana após passar por reparos na concessionária.

Ele contou que, em 2022, pagou R$ 3 mil pelo conserto da bomba de água do carro. No entanto, uma semana depois, o veículo apresentou novos problemas. Ao retornar à concessionária, ele se desentendeu com o funcionário, que supostamente o tratou de forma "grosseira e arrogante". Posteriormente, levou o carro a outra oficina, onde pagou R$ 2,5 mil pelo novo reparo.

Desempregado e revoltado com a situação, o homem decidiu se vingar, acreditando que o funcionário havia danificado seu carro de propósito. Ele também revelou que adquiriu a arma em 2001 em um grupo de tiro no bairro Gutierrez e que havia raspado a numeração da arma cinco dias antes do crime, planejando o ato.

Da Redação com BHAZ