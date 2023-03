Porque queremos comer doce após as refeições? Pesquisa aponta causas

Depois de almoçar, muitas pessoas sentem uma vontade incontrolável de comer algo doce e, de fato, somos capazes de devorar uma deliciosa sobremesa, mesmo quando já estamos satisfeitos. Um estudo realizado por Barbara Rolls, da Universidade de Penn State, nos Estados Unidos, e diretora do Laboratório para o Estudo do Comportamento Ingestivo Humano, revelou o motivo.

Foto: mariachocolate.com.br / Ilustração

Logo depois de ingerir um enorme prato de sopa, perdemos o interesse por este tipo de alimento. Mas se, em vez de outra porção de sopa, houver uma saborosa torta de limão, nosso apetite é novamente acionado. Isso significa que somos naturalmente treinados para comer alimentos diversos. Não é à toa que nosso apetite diminui quando comemos sempre a mesma coisa. Para satisfazer nossas necessidades nutricionais, é preciso variar o tipo de alimento ingerido.

Em inglês, 'sensory-specific satiety' é um fenômeno sensorial que se refere ao declínio do prazer gerado pelo consumo de um determinado tipo de alimento, e a consequente renovação do apetite resultante da exposição a um novo sabor ou alimento. A professora que estuda temas relacionados à saciedade e alimentação há mais de 40 anos, disse, ao Daily Mail: "Embora você possa perder o apetite por um alimento que acaba de comer, outros sabores continuarão a parecer apetitosos. Por isso, sempre há espaço para a sobremesa".

Variedade de prato faz consumo aumentar

A professora realizou um experimento com pratos variados e percebeu que, a profusão de alimentos diversos fazem com que as pessoas comam, em média, 60% mais do que com opções menores.

Em entrevista com Marion Hetherington, da Society for the Study of Ingestion Behavior, em janeiro de 2020, Barbara Rolls explicou: "Trata-se de fenômenos muito bem conhecidos, que todos podem compreender e vivenciar". Quando vamos a um restaurante por quilo, por exemplo, somos capazes de encher o prato e, depois, repetir. Ou seja, enquanto houver tipos diferentes de alimentos, nosso apetite tende a manter-se alto.

"A desvantagem é que a disponibilidade de uma grande variedade de alimentos ricos em calorias pode facilitar a ingestão excessiva e, potencialmente, levar à obesidade", alerta Rolls.

Da redação com The Daily Digest