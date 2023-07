Comer doce durante a dieta é possível? Veja dicas de como comer sem engordar

Comer doce durante uma dieta parece uma piada, mas é possível "adoçar" o paladar dentro do plano alimentar sem engordar. Veja as dicas se você não consegue abandonar aquele "docinho".

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Quando comer doce na dieta? “O melhor horário é após o almoço. Você fazendo uma refeição rica em fibras como legumes, verduras, proteína e gordura, esses nutrientes vão evitar o pico de insulina. Fazendo com que o açúcar do doce ingerido não seja absorvido tão rapidamente, impedindo que ocorra um pico de glicose e de insulina, sendo prejudicial ao organismo e que estão associados à obesidade, a diabetes e a outras doenças e favorecem o depósito de gordura abdominal”, diz a nutricionista Renata Branco em entrevista ao site Sport Life.

“Outra opção é no pré-treino, que auxilia no fornecimento de energia rápida para o treino, e no pós treino que recupera o estoque de glicogênio. É sempre importante lembrar que não existe um único alimento que vai te engordar.. Você pode sim incluir um doce, mas dentro do seu planejamento alimentar e sem excessos, mas se o doce é um gatilho para você não parar de comer opte por um chocolate amargo”, detalhou.

Outra sugestão para um desportista é o doce de leite, reconhecido pela sua riqueza em açúcar e baixa quantidade de gordura. “Quando não há muito tempo para comer antes do treino, o ideal é uma fonte de energia rápida. Uma colher de sopa já tem um bom aporte de carboidrato para o treino”, garantiu.

Branco citou que um esportista que vive com doce como seu “ponto fraco” deve evitar os ultraprocessados, como a bala. Paralelamente, acusou qual é o pior horário para comer algo açucarado. “A noite sua produção de enzimas digestivas é menor, o gasto calórico também é menor e facilita o acúmulo de gordura”, concluiu. Além disso, Renata sugeriu panquecas de banana ou cacau, bolos com farinhas integral e pudim de chia para quem pratica esportes.

Da redação com Sport Life Brasil