Saúde de Sete Lagoas orientou foliões em relação a infecções sexualmente transmissíveis no carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas realizou, no último final de semana de carnaval, diversas ações educativas nas regiões da ESF Móvel, com blitz educativa e orientações de proteção e prevenção para o período de folia momesca.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com o secretário da pasta, Dr. Marcelo Fernandes, trata-se de uma ação importante, uma vez que muitas pessoas não sabem que existem esses testes gratuitos e simples de fazer. "Os números de infeções sexualmente transmissíveis são preocupantes. Precisamos conscientizar cada vez mais nossa população", revela. O movimento teve como finalidade intensificar a campanha de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) com distribuição de folders que orientam sobre os riscos do sexo sem proteção.

"É importante conscientizar os foliões sobre a prevenção durante o carnaval, mas a campanha destaca que este cuidado deve ser permanente, independentemente do período de festividades. O uso do preservativo ainda é a alternativa mais eficaz e segura na prevenção às ISTs, HIV e Aids", completa o secretário. A ocasião também foi oportuna para reforçar orientações sobre prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, entre outros cuidados.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM