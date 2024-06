Os próximos meses serão dominados por grandes torneios de futebol. Enquanto o continente europeu aguarda o início do Campeonato Europeu, os fãs de futebol do continente americano aguardam ansiosamente a Copa América. A Copa América 2024 será realizada nos EUA este ano e promete ser um torneio emocionante com as melhores equipes do continente.

Mesmo antes de começar, os torcedores estão especulando sobre os possíveis favoritos e, sem surpresa, os suspeitos de sempre estão entre os principais candidatos ao título: Brasil e Argentina. A Copa América, o torneio de futebol mais antigo do mundo além do torneio de futebol olímpico, foi realizada pela primeira vez em 1916. Com 15 títulos, Argentina e Uruguai são os recordistas da Copa.

Na última edição, a Argentina, liderada pelo astro Lionel Messi, venceu o Brasil e empatou com o Uruguai. Em junho e julho deste ano, o campeonato continental será realizado nos Estados Unidos pela segunda vez, após sua estreia em 2016, e será a 48ª edição do torneio. O Brasil, sempre favorito, é mais uma vez considerado um forte candidato ao título, mas ainda é questionável se a Seleção pode de fato levar o troféu para casa.

Um torneio do mais alto nível: a sorte decidirá no final?

Um torneio como a Copa América sempre apresenta fatores imprevisíveis que podem influenciar o resultado das partidas. Seja por lesões, má forma no dia ou uma decisão errada do árbitro - em um torneio com um nível tão alto de competição, muitas vezes são as pequenas coisas que decidem quem ganha ou perde.

Assim como no casino online netbet, o fator sorte também desempenha um papel decisivo aqui. Resta saber qual equipe terá um pouco de sorte a seu favor e garantirá o cobiçado título no final. Além do Brasil e da Argentina, que são tradicionalmente considerados favoritos, há outras equipes na Copa América 2024 que devem ganhar o título.

Colômbia e Uruguai também estão entre os principais candidatos. Os EUA, o país anfitrião, também não devem ser subestimados nesse torneio. Com o quarto lugar na Copa América de 2016, a equipe americana já provou que pode obter sucesso considerável diante da torcida.

Chance de título para o Brasil? Jogos de qualificação fracos, mas grandes esperanças!

As partidas recentes da seleção brasileira nas eliminatórias foram fracas ou ruins, levantando algumas dúvidas sobre sua atual forma. No entanto, o Brasil ainda está entre os principais favoritos para a Copa América de 2024 devido a seus sucessos históricos e à qualidade excepcional de seu elenco, com os pentacampeões mundiais ostentando alguns jogadores individuais incríveis.

Entre eles estão as duas estrelas do Real Madrid, Vinicius Jr. e Rodrygo. No entanto, a maior esperança dos últimos anos, Neymar, estará ausente devido a uma lesão. Com um elenco avaliado em quase um bilhão de euros, o técnico Dorival Júnior ainda tem todas as chances de conquistar o título.

Após a amarga derrota para a Argentina na final de 2021 e a decepcionante eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a Seleção está ansiosa para provar seu valor na próxima Copa América. Na fase de grupos, o Brasil enfrentará a Colômbia e o Paraguai, entre outros, que não são tarefas fáceis, mas certamente factíveis. Com a combinação certa de experiência, talento e talvez um pouco de sorte, o Brasil poderá comemorar seu nono título da Copa neste verão.

Argentina: O maior rival do Brasil na Copa América 2024

O maior rival do Brasil é, sem dúvida, a Argentina, que mais uma vez entrará no torneio como uma das principais favoritas após vencer a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Albiceleste tentará defender seu título de 2021. Naquela época, a Argentina triunfou sobre o Brasil na final no lendário Estádio do Maracanã. O astro Lionel Messi provavelmente desempenhará mais uma vez um papel central na defesa do título.

Depois de derrotar o Brasil na final da última Copa 2021 e de seu subsequente triunfo na Copa do Mundo de 2022, a Argentina pode ir para o torneio de 2024 com grande confiança. A atual força em forma da equipe do técnico Lionel Scaloni destaca seu papel como uma das principais favoritas para o torneio.

Com uma possível final em Miami, a nova casa de Messi, e um grupo muito viável, a Argentina está em uma posição ideal para a Copa América de 2024, enfrentando Chile, Peru e Canadá no Grupo A. O espírito de equipe, a vasta experiência e a excelente força de jogo da equipe argentina, combinados com as qualidades individuais de estrelas como Lionel Messi, Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister, fazem da Albiceleste a maior rival do Brasil pelo título.

EUA, Colômbia e cia.: azarões na Copa América 2024

Além dos principais favoritos Brasil e Argentina, há várias outras equipes nacionais que também podem ter esperanças legítimas de ganhar o título na Copa América 2024. O Uruguai é tradicionalmente forte e tem uma história impressionante com 15 títulos.

Embora a equipe esteja em um estado de mudança e jogadores experientes, como Edinson Cavani e Luis Suárez, desempenhem apenas um papel secundário, o novo técnico Marcelo Bielsa trouxe um sopro de ar fresco para a equipe. Ao integrar jovens talentos, o Uruguai conseguiu recuperar a forma depois de um desempenho decepcionante na Copa do Mundo de 2022 e está pronto para desempenhar um papel importante no torneio.

A Colômbia é outra equipe para ficar de olho. Apesar de não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2022, a Colômbia tem o potencial de surpreender na Copa América de 2024. Luis Diaz, do Liverpool FC, lidera a linha de frente e o técnico Nestor Lorenzo tentará preparar a equipe taticamente e capitalizar o impulso para chegar longe no próximo torneio.

Os Estados Unidos, como país anfitrião, também podem desempenhar um papel importante. Com os principais jogadores, Christian Pulisic, Florian Balogun e Timothy Weah, o técnico Gregg Berhalter quer fazer um torneio de sucesso. A vantagem de jogar em casa e a euforia da torcida podem ajudar os EUA a se superarem e possivelmente alcançarem o maior sucesso da história do futebol norte-americano.

Conclusão: Superclássico na grande final?

Apesar de tudo, o Brasil e a Argentina mais uma vez chegarão à próxima Copa América como claros favoritos. Ambas as equipes não só têm um histórico impressionante, mas também contam com elencos atuais repletos de grandes estrelas internacionais.

O formato do torneio significa que os dois principais favoritos não se enfrentarão até a final, aumentando o entretenimento e as expectativas para um possível Superclássico em 14 de julho no Hard Rock Stadium em Miami. Embora seja muito provável que um dos dois principais favoritos acabe conquistando o título, uma surpresa nunca está fora de cogitação.