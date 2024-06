Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2738, e prêmio vai a R$ 60 milhões; veja números sorteados

O resultado da Mega-Sena 2738, com um prêmio de R$ 53.023.186,22 milhões, foi divulgado nesta terça-feira (18) em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, então o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (20), será de R$ 60 milhões.

Os números sorteados foram: 02 - 19 - 25 - 44 - 46 - 60

Foto: Reprodução Internet

Houve 75 apostas que acertaram cinco dezenas, cada uma recebendo R$ 41.783,52. Além disso, 5.607 apostadores acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 798,43 cada.

Ganhadores da Mega-Sena em 2024

Em 2024, foram realizados 67 concursos da Mega-Sena, e em oito deles houve ganhadores do prêmio máximo:

8 de maio : Bolão com 10 cotas em Ponta Grossa (PR) levou R$ 114,1 milhões.

: Bolão com 10 cotas em Ponta Grossa (PR) levou R$ 114,1 milhões. 11 de maio : Aposta única de Fundão (ES) ganhou.

: Aposta única de Fundão (ES) ganhou. 25 de abril : Aposta única em Campinas (SP) faturou R$ 5,5 milhões.

: Aposta única em Campinas (SP) faturou R$ 5,5 milhões. 20 de abril : Aposta do Rio de Janeiro faturou R$ 102,1 milhões.

: Aposta do Rio de Janeiro faturou R$ 102,1 milhões. 26 de março : Aposta única de Recife (PE) levou R$ 118,2 milhões.

: Aposta única de Recife (PE) levou R$ 118,2 milhões. 5 de março : Aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões.

: Aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões. 6 de janeiro : Aposta única faturou R$ 6,4 milhões.

: Aposta única faturou R$ 6,4 milhões. 3 de fevereiro: Aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.

Como e até quando apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio em casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android. Cada volante com seis dezenas marcadas custa R$ 5,00. Os sorteios são realizados às 20h. A chance de acertar todas as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Como fazer um bolão oficial?

Além das apostas simples, é possível fazer um bolão oficial, aumentando as chances de ganhar e dividindo o prêmio entre os participantes. Os bolões podem ser feitos pelo site Loterias Caixa ou em qualquer lotérica. O preço mínimo para um bolão é de R$ 15, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6. Os bolões podem ter entre duas e 100 cotas e até 10 apostas, todas com a mesma quantidade de números.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa adicional de serviço de até 35% do valor da cota. Também é possível jogar pelo site Loterias Online da Caixa, escolhendo os números ou optando pela "Surpresinha", onde o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

A chance de ganhar com uma aposta simples de seis dezenas é de 1 em 50 milhões. Para aumentar as chances, os apostadores podem marcar mais números no volante, até o limite de 20 dezenas, o que aumenta o custo da aposta:

7 números : R$ 35 por jogo, com chance de 1 em 44.900.

: R$ 35 por jogo, com chance de 1 em 44.900. 10 números : R$ 1.050 por jogo, com chance de 1 em 3.900.

: R$ 1.050 por jogo, com chance de 1 em 3.900. 20 números: R$ 193.800 por jogo, com chance de ganhar muito maior.

Da Redação com Valorinveste