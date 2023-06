Delícias Juninas: 15 Receitas Tradicionais para Saborear em Casa

Prepare-se para mergulhar no encanto das Festas Juninas! Com suas tradições, música animada e delícias culinárias irresistíveis, esse evento festivo está prestes a invadir sua casa. Neste artigo, apresentamos 15 receitas tradicionais que trarão o sabor autêntico das Festas Juninas diretamente para sua cozinha. De quitutes crocantes a doces tentadores, cada prato cuidadosamente selecionado fará com que você se sinta imerso na atmosfera alegre e vibrante dessa celebração. Então, coloque seu chapéu de palha, acenda a fogueira e prepare-se para se deliciar com essas iguarias típicas das Festas Juninas, que certamente irão aquecer seu coração.

Foto: Reprodução/iStock

O mês de junho se aproxima e traz consigo o anseio de desfrutar das irresistíveis iguarias típicas das Festas Juninas. Bolos de milho, canjica, curau, maçãs do amor, arroz doce e vinho quente são apenas alguns exemplos desses quitutes que caracterizam essa época do ano.

E que tal se aventurar na preparação dessas delícias no conforto do seu lar? O SeteLagoas.com.br compilou cuidadosamente 15 receitas tradicionais de Festas Juninas, perfeitas para você reproduzir na sua própria cozinha. Com ingredientes simples e instruções claras, essas receitas vão ajudá-lo a criar um ambiente festivo em casa e saborear os sabores marcantes dessa celebração tão amada pelos brasileiros.

1- Canjica - Receita da Dr. Oetker

Foto: Reprodução/iStock

Ingredientes:



1 xícara de chá de amendoim salgado

1 colher de sopa de Aroma de Baunilha

2 xícaras de chá de milho para canjica

1 litro de água

3 xícaras de chá de leite

1 lata de leite condensado

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Deixe o milho de molho por 3 horas, escorra a água e coloque em uma panela grande ou panela de pressão. Junte 1 litro de água e deixe cozinhar até amolecer o milho. Destampe a panela e misture o leite, o leite condensado e o Aroma Baunilha Dr. Oetker. Triture o amendoim salgado em um processador de alimentos ou liquidificador e junte à canjica. Adicione a canela em pó a gosto e deixe cozinhar por mais 10 minutos, mexendo sempre. Sirva quente ou gelado.

2- Curau - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/Pixabay

Ingredientes:



4 espigas de milho-verde raladas

1 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de leite

Meia colher de sopa de manteiga

1 lata de leite condensado (395g)

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o milho com a água. Passe por uma peneira e reserve. Em uma panela, acrescente o milho reservado, o leite NINHO e a manteiga e cozinhe mexendo sempre, até obter um creme grosso. Acrescente o leite MOÇA e cozinhe por mais 5 minutos. Despeje em uma travessa e polvilhe a canela em pó. Sirva frio ou gelado.

3- Pamonha - Receita da Panelinha (Rita Lobo)

Foto: Reprodução/iStock

Ingredientes:



5 espigas de milho com palha

¼ de xícara de chá de coco fresco ralado

1 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Retire as palhas das espigas, com cuidado para que não rasguem. Leve uma panela grande com bastante água ao fogo alto e deixe ferver. Mergulhe as palhas por 1 minuto e transfira para uma tigela. Dispense a água, encha a panela com uma nova água e volte ao fogo para ferver. Enquanto a água ferve, prepare as pamonhas: com um ralador médio, dentro de uma tigela grande, rale as espigas de milho. Depois de raladas, raspe cada sabugo com a parte de trás de uma faca. Sobre uma tigela, peneire o milho ralado, espremendo bem o bagaço com a parte de trás de uma colher até tirar todo o líquido. Descarte o bagaço. Junte ao líquido o coco ralado, o açúcar, o sal e misture bem. Vai adquirir consistência de creme. Para fazer a embalagem da pamonha, deite na bancada duas palhas, uma de frente para outra, com as laterais encaixadas. Unidas, elas devem tomar a forma de um tubo. Use um barbante para amarrar a extremidade de baixo, bem firme. Com uma mão, segure essa parte, deixando a extremidade solta virada para cima. Use um funil para verter o creme. Feche a pamonha e amarre o topo com um barbante, deixando cerca de 3 cm de espaço entre o recheio e o enlace, para não vazar. Transfira para um prato e repita o processo até acabar todo o creme. Transfira as pamonhas para a panela com água fervente e deixe cozinhar por 30 minutos. Retire com uma escumadeira e deixe esfriar antes de abrir.

4- Bolo de Milho - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/CyberCook

Ingredientes:

4 espigas de milho-verde

Meia xícara de chá de água

Meia xícara de chá de óleo

1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)

3 ovos

1 e meia xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Meia colher de sopa de açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo:

Debulhe o milho, cortando os grãos rente ao sabugo. Em um liquidificador, bata o milho com a água. Passe por uma peneira e retorne o creme de milho no liquidificador. Junte o óleo, o leite MOÇA e os ovos e bata bem. Em um recipiente, despeje essa mistura, acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó e misture bem. Despeje a massa em uma forma redonda de furo central (20 cm de diâmetro) e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que, espetando um palito na massa, este saia limpo. Espere amornar, desenforme, polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva a seguir.

5- Queijadinha - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/iStock

Ingredientes:



3 ovos

2 latas ou caixinhas de leite condensado (395g cada)

100g de manteiga

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de queijo meia cura ralado

200g de coco seco ralado

Calda:



1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

Modo de Preparo:

Queijadinha:

Em um recipiente, passe as gemas pela peneira, junte as claras e bata com um batedor de arame por cerca de 30 segundos. Junte o leite condensado e a manteiga, misture bem e adicione a farinha de trigo, o queijo e o coco aos poucos, mexendo até ficar homogêneo. Coloque forminhas de papel dentro de formas de empada. Despeje a massa e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até dourar. Reserve.

Calda:

Em uma panela, misture o açúcar com a água e leve ao fogo baixo sem mexer. Espere engrossar até obter ponto de fio. Distribua sobre as queijadinhas. Sirva.

6- Cocada de forno - Receita da Panelinha (Rita Lobo)

Foto: Reprodução/Panelinha

Ingredientes:



2 ½ xícaras (chá) de coco fresco ralado (1 coco - cerca de 200g)

3 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga derretida

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180°C (temperatura média). Unte com manteiga um refratário raso que comporte cerca de 500ml. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para outra tigela maior – se um estiver estragado, você não perde a receita. Junte a manteiga e misture com o batedor de arame. Adicione o açúcar, aos poucos, mexendo bem a cada adição. Acrescente o coco ralado e misture com uma espátula para incorporar. Transfira a massa para o refratário e leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até ficar bem dourada – a cocada vai ficar com uma casquinha crocante mas ainda cremosa no centro. Retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente antes de servir. Essa cocada também fica uma delícia servida gelada.

7- Pé de Moleque - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/iStock

Ingredientes:



1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado

1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)

Modo de Preparo:

Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer. Adicione o leite condensado em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela. Unte uma superfície lisa de mármore ou assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massa. Deixe esfriar e corte em losangos.

8- Paçoca - Receita da Bela Gil

Foto: Reprodução/Pixabay

Ingredientes:

Paçoca soltinha:



1/4 xícara de farinha de mandioca torrada

1 1/2 xícaras de amendoim torrado

1/2 xícara de açúcar mascavo

Paçoca enrolada:



1 e 1/2 xícaras de amendoim torrado

1/2 xícara de açúcar mascavo

1/2 xícara de farinha de mandioca torrada

Modo de Preparo:

Paçoca soltinha:

Coloque a farinha de mandioca para torrar em uma frigideira até ficar douradinha. Enquanto isso, torre o amendoim no forno médio por 15 minutos. Descasque-o. Leve o amendoim ao processador junto com o açúcar mascavo e bata. Adicione a farinha de mandioca torrada para dar crocância à mistura e processe mais.

Paçoca Enrolada:

Coloque o amendoim torrado e ainda quente no processador. Adicione 1/2 xícara de açúcar mascavo e bata até virar uma pasta homogênea.

9 - Maçã do Amor - Receita da Vovó Palmirinha

Foto: Reprodução/cooknenjoy

Ingredientes:



2 xícaras (chá) de açúcar cristal

1/2 xícara (chá) de groselha

1/2 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de suco de limão

8 maçãs

Óleo para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, misture o açúcar com a groselha, a água e o limão. Leve ao fogo baixo, sem mexer, por 10 minutos ou até que, ao jogar um pouco da calda em um copo com água fria, ela fique dura. Lave e seque as maçãs e espete em palitos de madeira para picolé. Passe as maçãs na calda da panela, coloque em uma superfície untada e deixe escorrer. Espere esfriar e sirva.

10 - Bolo de fubá Cremoso - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/Bolos para vender

Ingredientes:



4 xícaras (chá) de Leite

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 e meia xícara (chá) de fubá

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o Leite NINHO, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo parmesão ralado. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó e bata até ficar homogêneo. Coloque em uma forma retangular (20 cm x 30 cm) untada com manteiga e polvilhada com fubá e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

11 - Arroz-doce - Receita da Panelinha (Rita Lobo)

Foto: Reprodução/Panelinha

Ingredientes:



1 xícara (chá) de arroz

3 xícaras (chá) de leite

2 xícaras (chá) de água

1/3 de xícara (chá) de açúcar

1/2 lata de leite condensado

casca de 1 laranja

1 canela em rama

3 cravos-da-índia

1 pitada de sal

canela em pó a gosto para servir

Modo de preparo:

Lave bem a casca da laranja sob água corrente e seque. Com o descascador de legumes (ou uma faca de legumes afiada), faça tiras da casca da laranja, com cuidado para não extrair a parte branca – ela pode deixar a receita amarga. Em uma panela média, misture o leite com a água, o açúcar e o sal. Junte o arroz, as tiras da casca da laranja, a canela e os cravos. Leve ao fogo alto e mexa até começar a ferver. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 20 minutos, mexendo de vez em quando, até os grãos ficarem macios – nesse momento, o preparo ainda deve estar com bastante líquido, pois os grãos continuam absorvendo o caldo enquanto esfriam. Misture o leite condensado e deixe cozinhar por mais 5 minutos para ficar cremoso. Transfira o arroz doce para uma tigela e cubra com filme em contato com o arroz – isso evita a formação de uma película no doce. Deixe amornar antes de levar para a geladeira – o arroz doce fica mais cremoso depois de esfriar. Polvilhe com canela em pó a gosto na hora de servir.

12 - Quentão - Receita da Panelinha (Rita Lobo)

Foto: Reprodução/iStock

Ingredientes:



3 xícaras (chá) de cachaça

2 xícaras (chá) de água

1 ½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de gengibre ralado (um pedaço de cerca de 3 cm x 3 cm)

casca de 1 laranja

casca de 1 limão

2 ramas de canela

5 cravos-da-índia

2 minimaçãs (opcional)

Modo de preparo:

Em uma caçarola média, coloque o açúcar, o gengibre ralado, as cascas de laranja e de limão, a canela e o cravo. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar até o açúcar derreter completamente e formar um caramelo dourado - mexa de vez em quando para não queimar. Retire a panela do fogo e regue com a água aos poucos. Cuidado: se a panela estiver muito quente, o líquido pode borbulhar. Mexa delicadamente para misturar - não se preocupe se parte do açúcar endurecer, ele vai dissolver durante o cozimento. Volte a panela ao fogo médio e misture a cachaça. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos. Enquanto o quentão cozinha, lave e seque as maçãs. Corte cada uma em 4 metades e descarte as sementes e o cabinho. Apoie o lado cortado de cada metade na tábua e faça fatias finas. Desligue o fogo e, com uma concha, sirva o quentão direto da caçarola. Distribua as maçãs nas canecas e sirva a seguir.

13 - Quentão sem Álcool de Maçã - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/Receitas Nestle

Ingredientes:



1 xícara (chá) de açúcar

meia colher (sopa) de cravo-da-índia

3 rodelas de gengibre

1 pedaço de canela em pau

1 litro de suco de maçã integral

2 maçãs vermelhas picadas

Modo de fazer:

Em uma panela média, coloque o açúcar, os cravos-da-índia, o gengibre e a canela. Deixe em fogo baixo até o açúcar caramelizar. Junte o suco de maçã e as maçãs picadas. Deixe ferver por 10 minutos ou até as maçãs ficarem macias.

14 - Vinho Quente - Receita da Ana Maria Braga

Foto: Reprodução/Ana Maria Braga

Ingredientes:



1 xícara (chá) + 1 colher (sopa) cheia de açúcar

Cravos-da-índia e canela em pau a gosto

1 litro de vinho tinto seco misturado com 2 e ½ xícaras (chá) de água

1/2 maçã verde ou vermelha descascada em cubinhos

Casca de 1 laranja-pera seca de um dia para o outro

Modo de preparo:

Derreta metade do açúcar com cravos e canela a gosto. Acrescente o vinho com água, a maçã, a casca de laranja e o restante do açúcar e deixe ferver por uns 10 minutos. Sirva bem quente.

15 - Vinho Quente sem Álcool - Receita da Nestlé

Foto: Reprodução/iStock

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de cravo-da-índia

4 rodelas de gengibre

2 pedaços de canela em pau

2 litros de suco de uva integral

1 xícara (chá) de suco de laranja

3 maçãs verdes picadas

Modo de preparo:

Em uma panela grande, coloque o açúcar, os cravos-da-índia, o gengibre e a canela. Deixe em fogo baixo até o açúcar caramelizar. Junte o suco de uva, o suco de laranja e as maçãs. Deixe ferver por 10 minutos ou até as maçãs ficarem macias.

