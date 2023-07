Pai mata filha de 3 anos e se mata em seguida, afirma a polícia

Um homem matou a filha de 3 anos na cidade de Rio Verde, em Goiás, neste domingo (9). A suspeita, segundo a polícia, é que ele tenha cometido o crime para se vingar da ex-mulher, que é mãe da menina, por não aceitar o fim do relacionamento. O homem ainda mandou as fotos do crime a um amigo, que correu para o local a fim de salvar a garota.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A pequena Sophia Alves Toledo gritou de dor e chegou a pedir socorro. De acordo com o delegado responsável pela apuração do caso, um amigo do pai da criança ouviu os clamores da menina. O homem tentou salvar a garota, mas a porta estava trancada.

O delegado Adelson Candeo disse que o pai da criança, Cristiano Alves Silva, tinha se separado da esposa e enviou uma mensagem a um amigo dizendo que a filha não ficaria com a mãe.

“O amigo começa a tentar ligar, mas ele não atende, então ele vai ao local. Ao chegar na casa, ele já escuta a criança chorando e gritando desesperada pedindo ao pai que parasse porque estava doendo muito, e ele tentou entrar. Mas o pai da criança trancou a porta e fechou a janela”, disse o delegado.

A menina foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Entretanto, a criança não resistiu aos ferimentos.

O relacionamento de Cristiano com a mãe da criança teria acabado há três meses, e a guarda da criança era compartilhada.

Da redação