Golpe da Portabilidade: veja como identificar e como se proteger

Nos dias atuais, os meios digitais estão repletos de golpes e armadilhas, exigindo uma atenção redobrada ao usar certos aplicativos e ao receber ligações. Um dos golpes mais comuns nos últimos tempos é o chamado "Golpe da Portabilidade". Você já ouviu falar nele?

Com o objetivo de alertar as pessoas sobre esse transtorno e ajudá-las a protegerem-se, preparamos um guia completo com todos os detalhes para que você possa ficar atento ao seu entorno e evitar cair nessa cilada. Continue lendo para saber mais!

O que é o Golpe da Portabilidade?

Imagine perder o controle da sua própria linha telefônica e, consequentemente, de todos os seus e-mails, redes sociais e outros serviços que usam o número de telefone como forma de verificação? Pois bem, o Golpe da Portabilidade pode causar esse tipo de transtorno às vítimas.

Em resumo, os golpistas se apossam da sua linha telefônica ao solicitar uma transferência de operadora às empresas de telecomunicações, fazendo-se passar por você. Eles entram em contato com essas empresas fornecendo informações pessoais, como nome completo e CPF, e pedem a transferência para outra operadora.

Com esse acesso, eles conseguem fraudar contas de e-mail e outros aplicativos. Em alguns casos, há relatos de exigência de resgate em dinheiro para devolver as informações aos usuários originais.

Diante disso, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) teve que implementar novas regras para o processo de portabilidade, a fim de combater essa prática criminosa.

Como Identificar e Proteger-se do Golpe?

Para identificar o Golpe da Portabilidade, fique atento a atividades suspeitas em suas redes sociais, contas de e-mail ou outros aplicativos, como solicitações para fazer login novamente. Se notar algo estranho, entre em contato com a sua operadora para verificar se houve uma solicitação de portabilidade.

Se a portabilidade tiver sido solicitada, com o protocolo de atendimento em mãos, registre uma reclamação na Anatel. A responsabilidade pela resolução do problema passa então para a operadora que realizou a portabilidade.

Além disso, é importante trocar as senhas das redes sociais, e-mails e aplicativos em geral. Certifique-se também de alterar as credenciais da autenticação em dois fatores, mudando a opção de SMS ou ligação para aplicativos seguros ou e-mails alternativos.

Atualmente, existem aplicativos seguros que podem substituir o SMS na autenticação em dois fatores. No entanto, a prevenção é crucial. Evite compartilhar documentos como RG e CPF com estranhos. Empresas legítimas nunca solicitarão essas informações por telefone. No máximo, podem pedir que você confirme os primeiros dígitos desses documentos. Portanto, seja sempre cauteloso com ligações desse tipo e evite compartilhar informações pessoais em chamadas ou mensagens de aplicativos, como o WhatsApp.

Quais são as Novas Regras de Portabilidade?

Como mencionado anteriormente, a Anatel introduziu novas regras de portabilidade para dificultar que esse golpe atinja mais pessoas.

A nova regra exige que as operadoras enviem um protocolo de confirmação via SMS para os usuários quando houver uma solicitação de portabilidade. Os golpistas não terão acesso a esse protocolo. Com o protocolo em mãos, as vítimas podem proteger-se contra a fraude e informar as operadoras sobre a tentativa, registrando um boletim de ocorrência.

De acordo com a norma da Anatel, se a confirmação da portabilidade não ocorrer em até seis horas, a solicitação é automaticamente cancelada. Isso proporciona aos usuários uma camada adicional de segurança contra o Golpe da Portabilidade.

