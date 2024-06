Fim de semana será frio em Sete Lagoas, veja previsão

Sábado e domingo, 1 e 2 de junho respectivamente, vão exigir dos setelagoanos que retirem suas blusas do guarda-roupas. Na sequência do que tem sido os últimos, dias a temperatura mínima deverá ficar abaixo dos 13°C.

O sábado (01) amanheceu trazendo o frio crescente desde a noite de ontem logo que o sol baixou. Às 06h a temperatura era de 15.1°C com sensação térmica de 10.4°C. A máxima será de 25°C.

A umidade do ar varia bastante durante o dia podendo baixar de 90% para 30%.

O domingo (02) também será de frio em Sete Lagoas com mínima de 12°C e máxima de 24°C. Novamente a umidade mínima de 40% demandará atenção redobrada com a hidratação.

A lua está na fase minguante, o sol nasce às 06:25 e se põe às 17:27.

