Castramóvel volta para o estacionamento do Unifemm com castrações gratuitas em junho e julho

Os tutores dos bairros Santo Antônio, Santa Rosa, Eldorado e Universitário têm mais uma oportunidade de castrarem seus cães e gatos gratuitamente. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - segue com o Castramóvel no estacionamento do Unifemm (Rua Pedra Grande, bairro Santo Antônio), durante os meses de junho e julho, sempre às terças e quartas, dias 11, 18, 19, 25 e 26 de junho e 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho, de 07h às 16h. Esta ação segue o cronograma iniciado em julho de 2020 e que já realizou mais de dez mil cirurgias por meio do Castramóvel e do Bloco Cirúrgico do CCZ.

Imagem: ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Durante esses 15 dias o Castramóvel vai atender mediante a apresentação do documento de identidade e comprovante de endereço. São entregues 30 senhas por dia. "Ministramos uma palestra explicativa sobre o processo, os cuidados pós cirúrgicos e medicamentos recomendados. Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada, incluindo o teste de leishmaniose. Em seguida, são sedados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos", explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Não passam pela triagem as cadelas com mais de 30kg ou que estejam no cio, além de fêmeas gestantes e cadelas muito obesas. Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa de malha que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel.

Para os demais públicos, o CCZ segue castrando os animais por meio de inscrição prévia aberta sempre no dia 15 de cada mês pelo link.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas