Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça-feira (04)

A terça-feira em Sete Lagoas será marcada por um clima agradável, com sol e algumas nuvens.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A manhã se inicia com temperaturas amenas, com a mínima chegando aos 15°C. Uma leve brisa de sudeste, a 10 km/h, garante um clima agradável para começar o dia com energia.A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 80%.

A partir do meio-dia, o sol continua reinando absoluto, com temperaturas subindo gradativamente até alcançar a máxima de 28°C. A tarde será marcada por um espetáculo de cores, com o sol e as nuvens se alternando no céu. A brisa continua soprando de sudeste, a 10 km/h. A noite se aproxima com um céu ainda com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura cai um pouco, chegando a 20°C, mas a brisa fraca de sudeste garante um clima agradável.

