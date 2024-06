Feira da Escola Técnica apresenta projetos desenvolvidos por alunos à comunidade e empresas

"Tenho aqui um display e dois microcomputadores. Esses arduínos recebem a mensagem do computador, decodificam e a mostram no visor", diz o estudante de Eletrônica Daniel Geovani. "A geração de energia elétrica da concessionária de energia é feita através de um ímã ou eletroímã que se movimenta próximo a uma turbina. No caso aqui estamos usando ventiladores para mostrar como esse processo funciona", explica o estudante de Eletrotécnica, Matias. Daniel e Matias são dois dos alunos participantes da Feira de Eletrônica e Eletrotécnica realizada na noite da última quarta-feira, 29 de maio, no auditório da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) - mantida pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep).

Imgem: ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Para professores e direção da Escola Técnica, a feira é altamente positiva. "São 18 projetos que envolvem programação, automação, controle de nível, prensa automática. São soluções que podem ser utilizadas na indústria e no comércio", comenta o coordenador do Curso de Eletrônica, Daniel Sena Coelho. "O objetivo é o aluno se superar, enfrentar desafios e mostrar um pouco do que é aprendido em sala de aula", completa o professor de Eletrotécnica, Miguel Arcanjo. "Estamos conciliando inovação e tecnologia com os desafios que a escola proporciona, simulando um ambiente próximo do que é visto no mercado, além de mostrar para a comunidade externa o brilhantismo que a Escola Técnica traz para os alunos", corrobora o estudante de Eletrotécnica Alvânio Júnior.

Segundo o vice-diretor da ETMSL, por meio desses projetos, os alunos podem "propor soluções para as empresas e para o próprio crescimento profissional". Já a diretora Stefânia Lima reforça o interesse dos estudantes. "Como os alunos usaram recursos próprios, foram usados materiais alternativos e de baixo custo. Ou seja, precisaram de muita inovação e criatividade, com soluções aplicáveis em empresas de qualquer porte, com sustentabilidade", reitera.

O mercado de trabalho, inclusive, já está de olhos nesses futuros profissionais. "Muito interessantes as soluções apresentadas aqui. É isso o que a indústria tem buscado. Soluções simples, de baixo custo e de implementação rápida, abrindo a mente do mercado e das nossas equipes de engenharia para esses tipos de solução", afirmou o gerente de Engenharia de Manufatura da Iveco Group, Paulo Gomes.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas