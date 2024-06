Professor em Sete Lagoas dá dicas para usar de forma inteligente e eficaz a restituição do Imposto de Renda

Concluído o prazo de prestação de contas para a Receita Federal, muitos brasileiros aguardam ansiosamente pela restituição do Imposto de Renda. No entanto, essa injeção de dinheiro extra muitas vezes levanta a questão: como usar esse recurso de forma inteligente e eficaz?

Com tantas opções disponíveis, desde quitação de dívidas até investimentos e doações, a decisão pode parecer esmagadora. Nesse contexto, Wagner Cardoso, economista e professor de Administração da Faculdade Una Sete Lagoas, apresenta cinco recomendações fundamentais para ajudar os contribuintes a maximizarem o potencial de sua restituição e alcançar seus objetivos financeiros de forma consciente e estratégica.

Foto: Agência Brasil

1 - Livrar-se das dívidas? Priorize!

Se você tem dívidas acumuladas, como cartão de crédito ou empréstimos com juros elevados, considerar a quitação ou redução dessas dívidas pode ser a melhor opção. Utilizar parte ou todo o valor da restituição para pagar essas dívidas pode ajudar a evitar o acúmulo de mais juros no futuro, proporcionando um alívio financeiro imediato.



2 - Pense no futuro: invista!

Para aqueles que desejam garantir uma segurança financeira a longo prazo, investir a restituição pode ser uma escolha sábia. Desde aplicações em renda fixa até investimentos em ações ou fundos, existem diversas opções disponíveis para aumentar seu patrimônio ao longo do tempo. Consultar um profissional financeiro pode ajudar a encontrar a melhor estratégia de investimento de acordo com seu perfil e objetivos.



3 - Invista em educação e desenvolvimento profissional

Investir em educação e desenvolvimento profissional pode abrir portas para melhores oportunidades de carreira e aumentar seus ganhos no futuro. Utilizar parte da restituição para realizar cursos, treinamentos ou certificações relevantes para sua área de atuação é um investimento em si mesmo, que pode gerar retornos significativos ao longo do tempo.



4 - Melhorias na moradia

Se sua casa precisa de reparos ou reformas, considerar utilizar a restituição para realizar essas melhorias pode ser uma maneira eficaz de aumentar o conforto e valorizar seu imóvel. Desde pequenas reformas até grandes projetos de renovação, investir na sua moradia pode proporcionar benefícios a longo prazo e melhorar sua qualidade de vida.



5 - Doe para causas sociais

Por fim, considerar destinar parte da restituição para doações para causas sociais ou organizações sem fins lucrativos é uma maneira de retribuir à comunidade e ajudar aqueles que mais precisam. Seja apoiando projetos locais, instituições de caridade ou iniciativas de impacto social, contribuir para causas que você acredita pode fazer uma diferença real na vida das pessoas.

“Ao decidir como utilizar sua restituição do Imposto de Renda, é importante considerar suas necessidades, objetivos e valores pessoais. Avalie cuidadosamente suas opções e escolha aquela que melhor se alinha com suas metas financeiras e estilo de vida. Lembre-se sempre de buscar orientação profissional quando necessário e tomar decisões conscientes e bem-informadas”, salienta o docente.

Da Redação com Assessoria de Comunicação - Faculdade Una Sete Lagoas