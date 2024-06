Conferência Municipal de Saúde define propostas para fortalecer o SUS em Sete Lagoas

Todos os segmentos da sociedade foram convidados para participar da 1ª Conferência Municipal de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde de Sete Lagoas. O fórum de debates reuniu um público representativo no auditório do Unifemm nesta quarta-feira, 5 de junho. O tema principal foi “Democracia, Trabalho, Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer” e a Prefeitura teve destacado papel como principal agente da saúde pública local.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade e o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, representaram o Município na mesa principal do evento. Eles destacaram ações da administração e também ressaltaram a importância da conferência na formulação de estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS). “Um circulo de palestras e debates fundamental para a construção de diretrizes para o sistema de saúde. Um apoio importante para fazer uma administração mais eficiente”, destacou Duílio de Castro. “Agradecemos a participação de nossos colaboradores e a ativa atuação do Conselho Municipal de Saúde. Um espaço com direcionamento único para melhorar o nosso sistema”, completou Dr. Marcelo Fernandes.

A proposta de democratizar a decisão que define os rumos da política de saúde pública é abrangente e vai muito além do cenário local. Gestores, trabalhadores da área e usuários apontam propostas que também chegarão a outros níveis do poder público. “São orientações que chegarão ao Estado e a União refletindo diretamente na melhoria do SUS em Sete Lagoas”, explica Dr. Euro de Andrade.

A conferência teve três eixos temáticos que foram amplamente debatidos: democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde; trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil; Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde.

De cada eixo saíram propostas definidas pelos grupos de trabalho. Também foram eleitos delegados que representarão o município na Conferência Estadual. Tudo de maneira democrática e transparente. “A conferência e ampla, participativa e produtiva, tudo em prol do melhor atendimento do usuário da saúde pública. Agradeço a participação de todos que entenderam a importância deste processo”, comentou Alexandre Ribeiro, presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde.

Também foram destaque as palestras de Maria Izabel Pereira Braz com o tema “Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde e de Jean Carlos dos Santos Barrado sobre “Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático do SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil”. Ainda estiveram presentes do presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valece, Janderson Avelar, vereador presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Alber Alípio, coordenador da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, e servidores municipais de todos os níveis da área de saúde.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom