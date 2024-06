Menino de 8 anos morre em Lagoa Santa com suspeita de desnutrição: pais serão investigados

Um menino de 8 anos morreu nesta sexta-feira (7) em Lagoa Santa, em decorrência de desnutrição extrema. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) e pela Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa.

Segundo a PM, a criança foi levada à unidade hospitalar por uma equipe médica, já em estado grave. O quadro de desnutrição era tão avançado que chocou tanto os profissionais de saúde quanto os militares que acompanhavam o caso. Um trecho do boletim de ocorrência relata que o menino estava "pele e osso".

Diante da situação, os pais da criança foram encaminhados para a delegacia de Lagoa Santa, onde responderão inicialmente por maus-tratos. Segundo os médicos que atenderam o caso, a criança apresentava sinais de que estava há dias sem se alimentar.

A Polícia Civil vai investigar o caso e apurar as circunstâncias que levaram à morte do menino

