Ex-prefeito de Baldim é preso após acidente fatal na MG-323

O ex-prefeito de Baldim, Ivan Martins da Costa Diniz, de 66 anos, foi preso em flagrante na tarde deste domingo (9) após um acidente fatal na MG-323. O acidente resultou na morte de um motociclista de 19 anos e deixou outro em estado grave.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Ivan apresentava sinais de embriaguez ao volante, como fala desconexa, odor alcoólico, olhos avermelhados e instabilidade ao andar. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi detido no local.

O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do km 9 da rodovia. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro dirigido por Ivan seguia na contramão quando colidiu frontalmente com uma motocicleta. O impacto foi tão forte que o motociclista, de 19 anos, teve a perna arrancada e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.

O passageiro da moto, de 38 anos, foi arremessado para fora do veículo e sofreu graves ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde permanece em estado gravíssimo.

Testemunhas que presenciaram o acidente relataram que o carro de Ivan estava na contramão e que o ex-prefeito dirigia com a cabeça baixa, debruçado sobre o volante. Uma das testemunhas, que dirigia outro veículo, conseguiu evitar a colisão com o carro de Ivan, mas a moto que vinha logo atrás não teve a mesma sorte.

Segundo informações apuradas pela PMRv, as duas vítimas do acidente eram tio e sobrinho. A identidade do jovem que faleceu ainda não foi divulgada, mas a família já foi informada do ocorrido.

A PMRv ainda investiga as causas do acidente e aguarda o resultado do exame de sangue de Ivan para confirmar a embriaguez ao volante. O ex-prefeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, onde permanece à disposição da justiça.

Da redação