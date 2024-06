Serpaf de Sete Lagoas foi à Alemanha apresentar projetos a parceiros e mantenedores internacionais

Entre os dias 9 a 18 de maio de 2024, o Serviço de Proteção ao Menor e à Família (Serpaf) de Sete Lagoas representou não apenas a cidade, mas todo o Brasil durante viagem à Alemanha para apresentação de seus trabalhos junto a parceiros e apoiadores internacionais. Na cidade de Essen, o grupo Arbeitskreis, que é ecumênico, celebrou os 25 anos da parceria. Já na Kindernothilfe, organização localizada em Duisburg, o Serpaf apresentou o trabalho desenvolvido em Sete Lagoas, Araçaí, Cordisburgo, Caetanópolis e Paraoeba.

Foto: Divulgaçõ/ PMSL-ASCOM

Outra organização visitada foi a Kindermissionswerk, na cidade de Aachen. Também chamada de Missão 3 Reis Magos, trata-se de uma entidade ligada à Igreja Católica, também parceira do Serpaf. "Durante toda a viagem, buscamos mostrar nosso trabalho, as inovações e os avanços, nossa metodologia e sistematização de dados. Mas também discutimos os desafios estruturais que as crianças e adolescentes do Brasil ainda vivem. Visitamos e nos reunimos com várias outras instituições alemãs que lidam com crianças em situação de violência e imigração. Foi muito produtiva a troca de experiências", explica a diretora do Serpaf, Adriane Branco Penna.

O Serpaf

De acordo com Adriane, os recursos do exterior representam mais de 40% da verba necessária para manter as atividades do serviço. Atualmente, o trabalho beneficia diretamente 3.500 pessoas nas cidades de Sete Lagoas, Araçai, Caetanópolis, Paraopeba, Cordisburgo, Jaboticatubas e Matozinhos. Fundado em 1968 por Helena Bartholomeu Rodrigues Branco, o Serpaf tem como objetivo realizar atividades voltadas para o Enfrentamento da Violência doméstica e comunitária, geração de renda, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, formação profissional, capacitações da rede sócio assistencial e educacional, além de acolhimento institucional.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM