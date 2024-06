Sete Lagoas avança na modernização administrativa com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI!)

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Controladoria-Geral do Município, anunciou recentemente junto a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG) seu interesse na implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!). Essa iniciativa visa modernizar a gestão pública municipal, proporcionando maior agilidade e eliminando a morosidade associada à documentação em papel.

Foto: Divulgação/ PMSL -ASCOM

Com a manifestação de interesse, o município aguarda o retorno da SEPLAG para a apresentação do plano comercial e a assinatura do acordo de cooperação técnica. As tratativas iniciais indicam que a implementação do SEI! pode ocorrer ainda em 2024, marcando um significativo avanço na modernização administrativa da cidade.

O SEI! faz parte do Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), uma iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O ProPEN tem como objetivo promover a transformação digital e modernização da gestão pública no Brasil, expandindo as soluções de processo eletrônico disponibilizadas pela União. Entre suas diretrizes, destacam-se o estímulo à transformação digital, a inovação na gestão, a promoção da transparência, a sustentabilidade, a simplificação das rotinas administrativas, e a melhoria dos serviços públicos.

O lançamento do SEI!MG Municípios ocorreu durante o Workshop Inova 2024, promovido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge). O evento contou com a participação de mais de 300 prefeitos mineiros, refletindo o amplo interesse na adoção de processos administrativos eletrônicos pelos municípios.

Para os cidadãos e a sociedade, a implementação do SEI! trará inúmeros benefícios. Destaca-se o acesso facilitado à visualização e participação nos processos administrativos, através de soluções de protocolo eletrônico ligadas ao SEI, como o Protocolo GOV.BR. Além disso, a adoção do processo eletrônico contribui para a sustentabilidade ambiental, reduzindo o consumo de recursos naturais. A modernização proporcionada pelo SEI! resultará em redução de custos, impacto ambiental positivo, e promoção da transparência. “A adoção do SEI! não apenas moderniza a gestão pública. O SEI! promoverá um impacto ambiental positivo. Pensando na quantidade de ofícios e cópias xerox que circulam diariamente no município, a redução de consumo de 10.000 folhas de papel A4 poupa o corte de 1 árvore”, explica Duilliam Nascimento Santos, Controlador-Geral do Município.

Com essa iniciativa, Sete Lagoas reafirma seu compromisso com a modernização e eficiência da gestão pública, garantindo serviços de qualidade e transparência para toda a população.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM