Prefeitura de Sete Lagoas inicia pavimentação da principal rua da Estiva

O prefeito Duílio de Castro visitou a comunidade de Estiva, na manhã desta quarta-feira, 12 de junho, para autorizar o início de uma obra desejada há anos pelos moradores. A principal rua da localidade será totalmente revitalizada com novo asfalto, sinalização e demais melhorias para oferecer mais acessibilidade e segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

Uma realização, na rua Constelação, rota para quem vai para todas as regiões da Estiva. Uma via que também tem comércio, a Escola Municipal Renato Teixeira Guimarães, campo de futebol, Associação Comunitária e o Centro de Apoio ao Trabalhador de Estiva (CATE). “Sempre tivemos um carinho muito especial com a Estiva e chegou o momento de mudar a realidade desta área central da comunidade”, comentou Duílio de Castro.

O conjunto de obras ainda conta com a revitalização da praça, localizada ao lado do campo, e melhorias na área de eventos da comunidade. “Nossa estiva está sendo transformada para melhor. Agradecemos o apoio e a dedicação do prefeito Duílio com a Estiva. Atenção que nunca tivemos em outras gestões”, comemorou a líder comunitária Francislene Teixeira, a Tuca.

Nos próximos dias 22 e 23 a Estiva estará totalmente diferente para receber o público de sua tradicional festa. 24ª edição da Festa dos Produtores da Estiva com programação gratuita e contará com grandes artistas de Sete Lagoas. Confira detalhes da festa no link.

