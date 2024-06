Acontece neste sábado em Matozinhos Bazar Beneficente para Ajowen

Neste sábado (15), será realizado um bazar beneficente em frente à BravOdonto, próximo à Gercina Modas, na rua Visconde do Rio das Velhas, em Matozinhos. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a Ajowen, uma associação que mantém diversos projetos sociais.

Por Dentro de Tudo

Devido à falta de financiamento suficiente do FIA este ano, a Ajowen precisa de recursos para cobrir despesas como lanche e material escolar (lápis, borracha, canetas, cadernos, tesouras) para as crianças atendidas. Atualmente, a associação apoia quase 40 crianças no projeto de Taekwondo no Jovina, necessitando fornecer lanches duas vezes por semana em ambos os turnos.

Por Dentro de Tudo

Participe e apoie a causa!

Da Redação com Por Dentro de Tudo