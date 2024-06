Último fim de semana de outono em Sete Lagoas será de sol com frio e baixa umidade; confira

O último fim de semana do outono em Sete Lagoas será marcado por céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. As temperaturas permanecerão baixas, com mínima de 13°C e máxima de 27°C, intensificando a sensação de frio, especialmente à noite e pela manhã. A baixa umidade do ar também se mantém, o que pode causar desconforto para algumas pessoas, confira a previsão completa para sábado (15) e domingo (16)

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sábado (15/06):

A manhã de sábado amanhece com uma temperatura mínima de 14°C, ideal para quem gosta de um friozinho gostoso. Mas não se preocupe, o sol já nasce forte e garante um dia radiante, com máxima de 27°C. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 85%, proporcionando um clima confortável para atividades ao ar livre. O vento leste sopra a 13 km/h.

Domingo (16/06):

No domingo, a temperatura mínima se mantém em 13°C, enquanto a máxima sobe ligeiramente para 26°C. O céu continua aberto, com poucas nuvens aparecendo ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 90%, um pouco mais alta que no sábado, mas ainda dentro de níveis confortáveis. O vento nordeste sopra a 13 km/h, criando uma atmosfera relaxante e convidativa para um descanso merecido.