Morre segunda vítima de acidente envolvendo ex-prefeito de Baldim

A segunda vítima do acidente de trânsito que envolveu o ex-prefeito de Baldim, Ivan Martins da Costa Diniz (Solidariedade), no domingo (9), faleceu nesta segunda-feira (17). Divino Martins de Neves, de 38 anos, estava na garupa da moto que foi atingida pelo carro do ex-prefeito e não resistiu aos ferimentos.

Foto: Reprodução/PMMG

Neves estava internado em estado grave no Hospital Municipal de Sete Lagoas desde o dia do acidente. Segundo familiares, ele faleceu na manhã de hoje. O motociclista que conduzia a moto, Lucas Eduardo das Neves Carvalho, de 19 anos, era sobrinho de Divino e morreu na hora da colisão.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Divino Martins de Neves.

Ex-prefeito paga fiança e responde em liberdade

Ivan Diniz foi preso em flagrante no dia do acidente e autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo o boletim de ocorrência, apresentava "sinais notórios de embriaguez".

No dia 11 de junho, a Justiça concedeu liberdade provisória ao ex-prefeito mediante pagamento de fiança de R$ 14.120,00 e cumprimento de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno, suspensão da carteira de habilitação, proibição de frequentar bares, proibição de mudar de endereço e se ausentar da comarca que reside por mais de oito dias sem comunicação prévia, comparecer a todos os atos do inquérito e da eventual ação penal. No dia 12, ele deixou o Presídio Promotor José Costa, em Sete Lagoas.

Ao decidir pela liberdade provisória, a magistrada considerou que o ex-prefeito é "portador de bons antecedentes", "não representa ameaça à ordem pública" e possui residência fixa.

O caso:

O acidente aconteceu na tarde do dia 9 de junho na rodovia MG-323, em Baldim. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que o carro do ex-prefeito estava na contramão quando colidiu frontalmente com a moto. Mais testemunhas apontam que Ivan Martins estava "de cabeça baixa rente ao volante" antes do acidente. LEIA MAIS