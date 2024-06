‘Obrigada, escrava’: aluna relata racismo em faculdade de Sete Lagoas

Mais uma vez, um caso de racismo é registrado em Sete Lagoas: uma aluna de uma faculdade da cidade denunciou uma suposta “brincadeira” de uma professora, que lhe chamou de “escrava”.

Foto: Freepik / gerado por inteligência artificial

Raíza Faustino estava na instituição última quarta-feira (12), quando se ofereceu a pegar um clipe que tinha caído da mão de uma professora. Ao entregar o objeto, a docente respondeu: “Obrigada, escrava”, e logo depois disse que era brincadeira. A aluna ficou atônita com a fala: “Não consegui ter uma reação imediata. Chorar, não conseguia parar de chorar”.

Raíza aponta que não conhecia a docente, nem tinha qualquer intimidade com a mesma para que ela pudesse ter essa brincadeira: “Fiquei constrangida pois o corredor da instituição estava lotado de alunos apresentando o trabalho chamado ‘Projeto Integrador’”, afirma.

A aluna aponta que não é a primeira vez que vivenciou atos racistas contra ela, mas esta foi a mais explicita: “É importante que as pessoas não se calem em situações como está. Recebi muito apoio das alunas que presenciaram o que aconteceu, e de várias outras pessoas”, comenta.

Um boletim de ocorrência relatando o ato foi feito.

Universidade responde

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou a UNIFEMM sobre o caso. A universidade enviou uma nota relatando que teve ciência da denúncia e que foi agendada uma reunião do Conselho Acadêmico Administrativo Superior (CAAS) para apuração caso.

Ainda de acordo com a nota, o centro universitário “repudia de forma veemente qualquer ato racista, discriminatório e constrangedor. Haverá a averiguação rigorosa dos fatos narrados e a aplicação da sanção cabível”, como relatado.

A UNIFEMM acrescentou a existência de um núcleo de Direitos Humanos para atendimento a estes casos e que possui em sua grade curricular disciplinas para coibir práticas discriminatórias.

Por fim, o centro universitário aponta “que jamais irá se omitir em circunstâncias como esta e que todo o apoio e solidariedade já estão sendo prestados ao (a) discente”.

Veja a nota da UNIFEMM na íntegra:

O Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM, tomou ciência no dia 17 de junho de 2024, da denúncia realizada por um (a) discente acerca de um episódio de injúria racial.

Prontamente, foi realizada a análise sumária da denúncia e diante da gravidade dos fatos narrados, foi agendada uma reunião para o dia 20/06/2024 com o Conselho Acadêmico Administrativo Superior-CAAS. Este órgão é responsável pela deliberação da denúncia, constituição de Comissão de Apuração de Fatos e instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Todo este trâmite está pautado no devido processo legal, Regimento Geral, Estatuto do UNIFEMM e Código de Ética.

O UNIFEMM repudia de forma veemente qualquer ato racista, discriminatório e constrangedor.

Haverá a averiguação rigorosa dos fatos narrados e a aplicação da sanção cabível.

O (a) discente foi acolhido (a) pela coordenação do curso e colocado à disposição o auxílio psicopedagógico, já com atendimento agendado.

O UNIFEMM possui um núcleo de Direitos Humanos, pautado no atendimento jurídico e extrajudicial em casos paradigmáticos individuais ou coletivos. A clínica atualmente trabalha com quatro eixos temáticos, sendo eles: Racial, LGBTQ+, Violência Doméstica e Moradores em situação de Rua.

O UNIFEMM adota em sua grade curricular disciplinas com os fins de coibir a prática do racismo estrutural, homofobia e qualquer forma de ações discriminatórias, tais como: Sociedade Cultura e Relação com o Trabalho, Ética, Cidadanias e Relações Étnicos-raciais, Desenvolvimento Pessoal e Relações Interpessoais, Vida e Carreiras (comportamentos éticos).

Acreditamos que uma educação de qualidade é capaz de promover a convivência digna em sociedade para dias melhores.

Frisa-se que o UNIFEMM jamais irá se omitir em circunstâncias como esta e que todo o apoio e solidariedade já estão sendo prestados ao (a) discente.

