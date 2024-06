Mais um dia de com 'cara de outono' em Sete Lagoas: veja a previsão

Sete Lagoas registrou 9,1ºC na madrugada desta terça-feira (18): com o céu quase sem nuvens, hoje será mais um dia de sol brilhante e forte, e baixas temperaturas.

Foto: Túlio Thales

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), teremos 13ºC de amplitude térmica: a mínima "oficial" foi de 14ºC, e com a máxima registrando 27ºC. A umidade relativa do ar ficará em 30% à tarde - Sete Lagoas está entre as cidades mineiras sob alerta de pouca umidade. De acordo com o Inmet, responsável pelos alertas, o aviso vai até às 18h.

O prognóstico da semana é o mesmo: poucas nuvens, frio durante a manhã e a tarde quente. Até sábado (22) a temperatura não passa dos 14ºC de mínima e 26ºC de máxima.

Da redação com Inmet