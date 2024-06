Como fica o tempo em Sete Lagoas nesta véspera de feriado? Confira

A quarta-feira, véspera de feriado, amanhece em Sete Lagoas com um céu claro com poucas nuvens, perfeito para quem já está no clima de descanso e curtição.

Ao longo do dia, o sol continuará reinando absoluto, com temperaturas amenas, variando entre a mínima de 17°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar se mantém estável, entre 40% e 90%, garantindo um clima agradável e confortável, a uma baixa próbabilidade de chuva na parte da tarde.

Temperaturas esperadas para a próxima semana em Sete Lagoas

Quinta (30): 14°C a 28°C

14°C a 28°C Sexta (31): 13°C a 27°C

13°C a 27°C Sábado (1): 13°C a 26°C

13°C a 26°C Domingo (2): 14°C a 26°C

Da redação