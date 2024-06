Sete Lagoas receberá em junho relíquias de Santa Teresinha

Sete Lagoas é uma das 74 cidades onde as relíquias de Santa Teresinha, canonizada há mais de 100 anos, irá percorrer pelo Brasil. Para tanto, é organizado uma programação especial para a sua recepção no dia 10 de junho.

As relíquias são partes do corpo de santos (neste caso, as de Santa Teresinha que estão no Brasil são um fêmur e ossos do pé) ou objetos utilizados por eles que lhe são servidos em reverência e adoração. Desde fevereiro deste ano elas percorrem o Brasil dentro de uma urna, terminando sua caminhada no dia 19 de outubro.

Esta é a quarta vez que o país recebe as relíquias de Santa Teresinha (vindas da França), porém, será a primeira em que visita Sete Lagoas. Segundo a Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil, o relicário a percorrer o Brasil é uma das propostas do desejo missionário da santa.

Programação em Sete Lagoas

A cidade receberá as relíquias de Santa Teresinha no dia 10 de junho, segunda-feira, na Gruta Rei do Mato. Às 18h, uma carreata saindo do monumento natural chegará até o Ginásio Coberto, no centro de Sete Lagoas, onde acontecerá uma procissão até a capela em honra a Santa, que fica ao lado do Colégio Dom Silvério.

Na terça-feira, 11 de junho, haverá uma extensa programação, iniciando com uma vigília até uma carreata à outra capela de Santa Teresinha de Sete Lagoas, localizada no bairro JK. Após, segue até o Carmelo Imaculada Conceição, no Progresso. Confira abaixo a programação completa.

Santa Teresinha

Marie-Françoise-Thérèse Martin, conhecida como Santa Teresa de Lisieux ou Teresinha do Menino Jesus, nasceu em 1873, em Alençon, na França. Aos 15 anos, Teresinha entrou no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux com a autorização do papa Leão XIII. Sua experiência com Deus foi relatada em diários, no intitulado “História de uma alma”.

A santa apresenta ensinamentos sobre a “infância espiritual” ou “pequena via” que se baseavam na confiança amorosa em Deus que é Pai. Teresinha acreditava que seu caminho em direção a Deus era ser como criança, e assim O buscava nesta via de abaixamento que transbordava na vida fraterna e no amar sem medidas.

Santa Teresinha morreu aos 24 anos em 30 de setembro de 1897. Foi beatificada em 1923 e canonizada em 17 de maio de 1925 pelo papa Pio XI.

Filipe Felizardo