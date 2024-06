Sesc Sete Lagoas abre 160 vagas gratuitas no Reforço Escolar; inscrições abertas

O Sesc Sete Lagoas está com inscrições abertas para o Reforço Escolar, um projeto gratuito que oferece aulas presenciais de matemática, português e redação para estudantes a partir de 11 anos. As vagas são destinadas a alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou no Ensino Médio da rede pública, com renda familiar de até três salários mínimos.

Foto: Divulgação/ SESC-MG

Estudantes de escolas particulares também podem participar, desde que possuam bolsa integral comprovada e renda familiar de até três salários mínimos.

Ao todo, serão 160 vagas disponíveis em Sete Lagoas. As aulas acontecerão nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária semanal de 3h20 por disciplina. A carga horária da redação está incluída nas aulas de português.

Além do acompanhamento pedagógico de professores experientes, os estudantes receberão lanche diário e vale-transporte para deslocamento. Para complementar o aprendizado, o projeto utiliza a plataforma Khan Academy, que oferece exercícios e vídeos educativos para estudo autônomo.

As inscrições podem ser feitas online até o dia 1º de julho de 2024, basta preencher o formulario disponivel no site do Sesc. É importante destacar que a pré-inscrição não garante a vaga. As aulas começam no dia 12 de agosto.

Djhéssica Monteiro com informações de SESC-MG