Oportunidade para auxiliar de serviços gerais é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para auxiliar de serviços gerais masculino está sendo divulgada em Sete Lagoas. A oportunidade é para trabalhar na unidade da Gerdau na cidade. Confira:

Foto: Reprodução/ Internet

Cargo: Auxiliar de serviços gerais - masculino

Local de trabalho: Sete Lagoas - GERDAU

Horário: segunda a sexta, 06h às 16h

Salário: R$ 1.619,33

Benefícios:

Atividades: Roçada e poda de pequenas árvores. Trabalhar com roçadeiras. Realizar Limpeza nos escritórios e banheiros administrativos e industriais.

Encaminhar currículos no WhatsApp: (31) 9 7590 0166.

Da Redação

