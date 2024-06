Iveco Group abre vagas de estágio em Sete Lagoas e outras cidades em MG

O Iveco Group, uma das empresas líderes no setor automotivo e presente no Brasil há mais de 25 anos, anunciou a abertura de vagas de estágio para um novo ciclo do seu Programa de Estágio. Com a maior planta da empresa no mundo localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais, a companhia está oferecendo oportunidades não só na cidade-sede, mas também em outras localidades estratégicas como Contagem e Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de São Paulo e Paraná.

Foto: Divulgação

Os estudantes de 15 diferentes cursos superiores têm a chance de participar, com a previsão de conclusão dos estudos entre junho de 2026 e julho de 2027. As áreas contempladas incluem Administração de Empresas, Engenharia em todas as especialidades, Tecnologia da Informação, Direito, Marketing, entre outras.

Os candidatos têm até o dia 12 de julho para se candidatarem às vagas disponíveis. É necessário possuir conhecimento do pacote Office e disponibilidade para trabalhar nas cidades mencionadas. A modalidade de atuação é híbrida, combinando o melhor do trabalho presencial e remoto, com uma jornada de 7 horas diárias, incluindo 1 hora de intervalo. A bolsa-estágio oferecida é de R$ 1.500, além de benefícios.

Além disso, o Iveco Group enfatiza a importância da diversidade e inclusão em seu ambiente de trabalho, comprometendo-se a criar espaços acolhedores e propícios para o crescimento de todos os colaboradores, independentemente de sua origem étnica, gênero, orientação sexual ou religiosa.

Os interessados podem se candidatar até o dia 12 de julho de 2024 através do site oficial do Iveco Group: https://ivecogroup.across.jobs/

Djhéssica Monteiro com informações Iveco Group - ASCOM