Uemg publica edital do vestibular para cursos de graduação a distância, inscrições abrem dia 24/6

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) publicou nesta terça-feira, 18 de junho, o edital do Vestibular Uemg/EaD 2024, oferecendo oportunidades para cursos de graduação na modalidade a distância.

O processo seletivo disponibiliza 680 vagas em três cursos gratuitos: licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Letras/Libras/Língua Portuguesa e suas Literaturas, e bacharelado em Administração Pública. A seleção será realizada em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, por meio de Avaliação Curricular do Ensino Médio, considerando as notas de Língua Portuguesa e Matemática.

O edital inclui a reserva de vagas para o Programa de Seleção Socioeconômica da Uemg (Procan), Inclusão Regional e candidatos surdos, com diferentes categorias e percentuais. Informações detalhadas sobre os critérios de cada categoria, documentos necessários e cronograma completo estão disponíveis no edital no site do vestibular.

O curso de Pedagogia, oferecido pela unidade acadêmica de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), possui 150 vagas distribuídas nos polos presenciais de Abaeté, Carandaí, Frutal, Nanuque e Taiobeiras, cada um com 30 vagas.

O curso de Letras/Libras/Língua Portuguesa e suas Literaturas, oferecido pela Faculdade de Educação (FaE), possui 210 vagas distribuídas nos polos presenciais de Águas Formosas, Belo Horizonte, Buritis, Conselheiro Lafaiete, Frutal, Joaíma e Poços de Caldas, com 30 vagas cada.

Já o curso de Administração Pública, da Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios (FaPPGeN), oferece 320 vagas nos polos de apoio presenciais em Buritis, Cambuí, Divinópolis, Ibirité, Ipanema, Jaboticatubas, Leopoldina e Poços de Caldas, cada um com 40 vagas.

As vagas deste processo seletivo são provenientes do Edital 9/2022, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), permitindo a parceria da Uemg com os polos de apoio presenciais da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para a pró-reitora adjunta de Graduação, professora Welessandra Benfica, o Vestibular EAD reforça o compromisso da Uemg em contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a integração dos setores da sociedade e das regiões de Minas Gerais. "Devido à sua estrutura multicampi e missão integradora dos territórios mineiros, a Uemg utiliza o ensino a distância para possibilitar maior capilaridade e propagação de suas ações na graduação, pós-graduação e extensão em Minas Gerais", afirma.

Das 680 vagas oferecidas pelo Vestibular EAD 2024 da Uemg, 50% serão para ampla concorrência, 45% destinadas ao Procan e 5% à Inclusão Regional. Entre as vagas do Procan, 21% são para candidatos negros, 3% para quilombolas, 3% para indígenas, 2% para ciganos, 16% para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas e 5% para pessoas com deficiência. Com exceção da última categoria, todos os candidatos devem ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e comprovar renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

A Inclusão Regional é destinada a pessoas que vivem em Minas Gerais e cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas municipais, estaduais ou federais no estado.

Para o curso de Letras/Libras/Língua Portuguesa e suas Literaturas, metade das vagas será reservada a candidatos surdos ou com deficiência auditiva, aplicando-se concomitantemente com outras modalidades de reserva.

A taxa de inscrição para o Vestibular Uemg/EAD 2024 é de R$ 80, a ser paga até 31 de julho. Candidatos pelo Procan e Inclusão Regional podem solicitar isenção entre 24 de junho e 8 de julho, período que também se aplica à reserva de vagas para pessoas com deficiência auditiva no curso de Letras/Libras/Língua Portuguesa e suas Literaturas.

