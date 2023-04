UFMG oferece curso gratuito de capacitação em tecnologia 5G

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para a segunda turma do curso gratuito de capacitação na tecnologia de comunicação móvel 5G. Voltado para estudantes de graduação e profissionais com formação em Engenharia, Computação e Tecnologia da Informação, o curso será ministrado por instrutores do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e terá duração de cinco semanas, com aulas online ao vivo e gravadas. O objetivo é capacitar recursos humanos em redes móveis 5G e contribuir para o progresso do setor de Tecnologia da Informação no país. As inscrições vão até 7 de maio.

Foto: Reprodução

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para a segunda turma de um curso gratuito de capacitação em tecnologia de comunicação móvel 5G. O curso é destinado a estudantes de graduação e profissionais com graduação em cursos relacionados, como Engenharia, Computação e Tecnologia da Informação. As aulas serão ministradas por instrutores do Departamento de Ciência da Computação (DCC) da UFMG e serão realizadas de forma online, com aulas ao vivo, mentoria ao vivo e aulas gravadas com material didático recomendado, totalizando 40 horas. O curso terá duração de cinco semanas e terá início em 19 de maio.

Os interessados têm até 7 de maio para se inscrever através deste link. A seleção dos alunos será baseada na formação do candidato e na dedicação declarada para os estudos. O resultado da seleção será divulgado até 9 de maio e os selecionados deverão confirmar a participação e registrar-se no curso.

O material das aulas será majoritariamente em inglês, composto por vídeo-aulas, slides com texto, imagem e áudio. Haverá aulas tira-dúvidas e interação com os instrutores em português. Para um bom aproveitamento, o curso pede como pré-requisitos noções básicas de comunicação de dados, redes de computadores, programação de computadores, redes sem fio e telecomunicações, mas não necessariamente em todos esses itens. É necessário ter acesso à internet. Os alunos que tiverem o desempenho desejado receberão certificado de participação.

O projeto tem como alvo indivíduos com interesse em tecnologia e formação técnica, que desejam compreender o funcionamento da Internet e das comunicações, bem como se aprimorar nesses assuntos. O objetivo principal é capacitar recursos humanos em redes móveis 5G, a fim de contribuir para o progresso do setor de Tecnologia da Informação no país e preparar estudantes para futuros projetos e oportunidades no mercado.

O curso faz parte de um projeto resultante de uma parceria entre a UFMG, Softex e Fundep, como parte de um acordo de execução de projetos de PD&I em TIC, incluídos nos Programas e Projetos Prioritários (PPI). O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) forneceu suporte financeiro para essa iniciativa, através da Lei nº 8.248/91. O acordo foi oficializado em janeiro de 2023.

Para mais informações, acesse o site da UFMG clicando aqui.

Da redação