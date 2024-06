Cruzeiro perde para São Paulo no Campeonato Brasileiro após erros decisivos

O Cruzeiro mostrou determinação no primeiro tempo, mas acabou derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, neste domingo (2), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Morumbi.

Foto: Staff Cruzeiro

Lucas Moura e Jonathan Calleri marcaram os gols do São Paulo, abrindo o placar no início de cada tempo. O goleiro Anderson, do Cruzeiro, chegou a tocar na bola em ambas as ocasiões, mas não conseguiu impedir os gols.

Apesar do resultado, o Cruzeiro teve bons momentos, dominando o jogo principalmente no primeiro tempo. Contudo, a situação complicou-se nos minutos finais da etapa inicial quando Marlon foi expulso por uma entrada dura em Calleri.

Com a derrota, o Cruzeiro caiu para a 9ª posição na tabela, com 10 pontos. É importante lembrar que a equipe tem um jogo a menos, pois a partida contra o Internacional foi adiada devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O Cruzeiro terá 11 dias para treinar antes de seu próximo compromisso, que será contra o Cuiabá no dia 13 de junho, no Mineirão. No mesmo dia, o São Paulo enfrenta o Internacional fora de casa.

O São Paulo abriu o placar com um golaço de Lucas Moura, que marcou após um desvio, deixando Lucas Silva para trás e chutando de fora da área. Foi o terceiro jogo seguido em que Lucas Moura marcou, somando cinco gols na temporada após retornar de lesão.

Depois do gol inicial, o Cruzeiro buscou se recompor e teve mais posse de bola, criando uma chance clara aos 20 minutos do primeiro tempo. Marlon fez uma jogada individual pela esquerda e passou para Gabriel Verón, que chutou tirando tinta da trave.

O ex-goleiro do Cruzeiro, Rafael, fez uma grande defesa em um chute de Matheus Pereira, impedindo o empate. Rafael, que jogou pelo Cruzeiro entre 2010 e 2020, atuou como reserva de Fábio, agora no Fluminense.

Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Marlon, o Cruzeiro continuou criando chances e quase empatou no final do primeiro tempo, quando Alan Franco interceptou um cruzamento e acertou a própria trave.

No segundo tempo, o Cruzeiro reorganizou sua defesa com a entrada de Kaiki Bruno no lugar de Rafa Silva. Matheus Pereira passou a atuar mais próximo de Gabriel Verón, que foi centralizado no ataque.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, Calleri marcou o segundo gol do São Paulo, aproveitando um cruzamento de Welington. Anderson tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Apesar dos esforços, o Cruzeiro não conseguiu se recuperar e o jogo terminou com a vitória do São Paulo por 2 a 0.

São Paulo 2x0 Cruzeiro

São Paulo

Rafael; Moreira (Ferraresi), Robert Arboleda (Diego Costa), Alan Franco e Wellington; Damián Bobadilla (Luiz Gustavo), Alisson, Lucas Moura (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor; Juan e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Robert), Lucas Silva (João Pedro), Gabriel Verón (Ramiro), Matheus Pereira e Álvaro Barreal (Vitinho); Rafa Silva (Kaiki Bruno). Técnico: Fernando Seabra

Motivo: 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 2 de junho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo-SP

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)

Gols:

Lucas (4 min 1ºT) e Calleri (2 min 2ºT), para o São Paulo

Cartões amarelos:

Barreal e Kaiki, do Cruzeiro

Alisson, do São Paulo

Cartões vermelhos:

Marlon, do Cruzeiro