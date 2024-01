Coreia do Norte condena adolescentes a 12 anos de trabalho forçado por assistir a K-pop

Vídeos divulgados por uma entidade ligada a desertores norte-coreanos revelam autoridades do país condenando publicamente dois adolescentes a 12 anos de trabalhos forçados por apreciarem música K-pop. O material, divulgado pelo South and North Development (SAND) Institute, mostra dois jovens de 16 anos em Pyongyang sendo sentenciados por assistir a filmes e vídeos musicais sul-coreanos. A veracidade da gravação, inicialmente reportada pela BBC, não pôde ser confirmada de maneira independente pela Reuters.

Adolescentes da Coreia do Norte pegam 12 anos de trabalhos forçados por assistirem K-pop SAND INSTITUTE NEWSLETTER

Há bastante tempo, a Coreia do Norte impõe punições severas a quem for flagrado desfrutando do entretenimento sul-coreano ou adotando aspectos da cultura sul-coreana, como linguagem e vestimenta. Essa postura intensificou-se desde a implementação, em 2020, da abrangente lei de "pensamento anti-reacionário".

Choi Kyong-hui, presidente da SAND e doutora em Ciências Políticas pela Universidade de Tóquio, que desertou da Coreia do Norte em 2001, comenta: "A julgar pela punição rigorosa, parece que isso deve ser divulgado em toda a Coreia do Norte como um aviso. Se for o caso, indica que o estilo de vida da cultura sul-coreana está se tornando predominante na sociedade norte-coreana."

O vídeo, produzido pelas autoridades norte-coreanas, apresenta um grande julgamento público, onde os dois estudantes, trajando uniformes cinza, são algemados diante de cerca de 1.000 colegas em um anfiteatro. Todos os presentes, incluindo os jovens de 16 anos, usam máscaras faciais, sugerindo que a filmagem ocorreu durante a pandemia da Covid-19.

Conforme o vídeo, os estudantes foram condenados por assistir e compartilhar filmes, músicas e vídeos sul-coreanos ao longo de três meses. O narrador afirma: "Eles foram seduzidos pela cultura estrangeira... e acabaram arruinando suas vidas", enquanto o vídeo exibe imagens de meninas sendo algemadas e mulheres de Pyongyang adotando moda e penteados sul-coreanos.

A Coreia do Norte, reclusa, e o Sul, próspero, ainda permanecem tecnicamente em guerra desde o conflito de 1950-53, que terminou em uma trégua, não em um tratado de paz, divididos por uma zona desmilitarizada (DMZ) fortificada.

da redação com CNN