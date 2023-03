Foi detido nesse domingo (26) um homem acusado de tentativa de homicídio no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas.

Foto: 25º BPM / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo estava com uma faca no momento da abordagem. A corporação não informou o estado de saúde da vítima e a causa do crime.

O suspeito foi levado para a delegacia.

Da redação com 25ºBPM