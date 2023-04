Estudante de 14 anos é golpeada de canivete por colega de escola em Baldim

Um estudante de 14 anos feriu com golpe de canivete uma colega de sala na última segunda-feira (24) em um colégio do centro de Baldim. A Polícia foi chamada.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com boletim de ocorrência, a adolescente estava chamando o autor de "cabeção" e o insultando a todo tempo na sala de aula. Ele pegou o canivete e foi até ela com chutes e após, golpeando-a no braço esquerdo com a arma branca.

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar estiveram no local. O menor foi apreendido, sendo levado para a delegacia com o canivete. Já a adolescente foi levada a um pronto-atendimento, sem risco.

Da redação