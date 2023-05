Idosa de Cordisburgo é lesada em R$ 10 mil após cair em golpe de 'namorado do exterior'

Uma idosa relatou, em uma delegacia de Cordisburgo, que caiu em golpe de cerca de R$ 10 mil aplicado na internet - tudo começou quando um golpista se aproximou dela com interesse de namoro.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

A vítima, que tem 60 anos, disse que recebeu mensagens de uma pessoa desconhecida no WhatsApp, se dizendo um homem que residia na Alemanha. Ele, de acordo com a idosa, estava interessado em ter um relacionamento amoroso com ela.

O golpista então dizia nas mensagens que queria mandar presentes para ela vindos da Europa. Ela relatou que, uma outra pessoa a procurou via mensagem relatando que alguns produtos vindos do exterior estavam parados na alfândega em São Paulo, e que teria que pagar R$ 5 mil para liberá-los. Ela fez o pagamento via transferência, mas o homem pediu mais R$ 5 mil - e ela fez novamente o pagamento.

Insatisfeito, o suposto agente pediu R$ 13 mil. A partir daí, ela desconfiou do fato e procurou a Polícia, quando ela de fato descobriu que caiu em um golpe.

O boletim de ocorrência foi lavrado.

Da redação