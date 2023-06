No último dia 27, por volta das 20h, uma operação policial de Tático Móvel foi realizada na Travessa Miami, número 1214, localizada no bairro São Francisco de Assis. A ação faz parte do plano de ação da 192ª Companhia Tático Móvel, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança dos moradores de bem e reprimir a ocorrência de crimes violentos na região do Bairro do Carmo.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Durante a operação, que seguiram os procedimentos característicos do Tático Móvel, diversas abordagens foram realizadas. A partir de informações fornecidas por um funcionário, os agentes receberam a informação de um local onde supostamente estariam armas de fogo e munições de forma irregular. Após compartilhar essas informações com o serviço de inteligência, a equipe se deslocou até o endereço mencionado.

Após uma diligência cuidadosa envolvendo todos os militares presentes, os agentes obtiveram êxito na prisão de um indivíduo, bem como na apreensão de diversos materiais relacionados ao crime. A operação da operação incluía a detenção de um autor e a compreensão dos seguintes itens: uma pistola calibre 9mm, uma réplica de pistola, dois carregadores de pistola, seis munições calibre 9mm e seis munições calibre 22mm.

Da redação