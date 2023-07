Mulher furta carro de concessionária de Sete Lagoas

Foi furtado na tarde de segunda-feira (10) um Jeep Renegade branco de uma concessionária localizada na Avenida Raquel Teixeira Viana, no Cannan. A acusada seria uma mulher que aproveitou um momento de descuido e levou o veículo.

Foto: carmax.com / Ilustrativa

O carro estava estacionado em frente a concessionária, com uma chave reserva em sua ignição. A autora entrou no carro, deu partida e saiu com o veículo. Ao perceber a situação, os funcionários do local chamaram a Polícia.

O Renegade tem placa PYB 1G30. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassados ao 190. Até o momento, a autora está foragida.

Da redação