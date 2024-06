Homicídio com atropelamento gera perseguição policial em BH e morte do condutor

O que inicialmente parecia ser um atropelamento seguido de fuga na avenida Amazonas, região Oeste de Belo Horizonte, acabou se revelando um homicídio na noite da última terça-feira (04). Testemunhas relataram que uma mulher de 33 anos foi arremessada de um caminhão e atropelada em seguida, o que desencadeou uma perseguição policial de pelo menos 20 minutos. A ação terminou com a morte do suspeito, um homem de 36 anos, pela Polícia Militar (PM) em Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/Globo

O incidente começou no bairro Gameleira, perto do Cefet, onde a vítima foi declarada morta por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a informação de que o atropelamento foi intencional, a PM analisou imagens de câmeras de segurança do Olho Vivo e identificou a placa do caminhão. Assim, diversas viaturas iniciaram uma operação de cerco e bloqueio, localizando o suspeito em Contagem, na avenida João Gomes Cardoso, no bairro Oitis.

Após o caminhão parar em um sinal, os policiais tentaram abordar o suspeito. Apesar das ordens para que ele saísse do veículo e se rendesse, o homem acelerou, tentando atropelar os policiais, que tiveram que pular para o canteiro central para evitar serem atingidos.

Essa tentativa de homicídio contra os policiais levou aos primeiros disparos, mas o suspeito continuou fugindo, colocando em risco pedestres e veículos ao longo de várias vias.

Morte no Parque São João

Depois de percorrer mais de 8 km desde o local do atropelamento, o caminhão só parou na avenida Helena de Vasconcelos Costa, bairro Parque São João em Contagem, após ser atingido por novos disparos dos policiais militares.

Quando os policiais abriram o veículo, encontraram o suspeito ferido mas ainda vivo. Devido ao seu sobrepeso, não conseguiram colocá-lo na viatura e chamaram o Samu, que constatou a morte do homem no local.

As armas dos policiais que dispararam foram recolhidas e os agentes encaminhados para o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Segundo a PM, o suspeito morto tinha várias passagens pela polícia por crimes como corrupção de menores, ameaça à ex-companheira e dano.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

Da Redação com O Tempo