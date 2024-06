INSS divulga lista de doenças que isentam carência para aposentadoria por invalidez em 2024

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou a lista de doenças que, em 2024, isentarão aposentados e outros beneficiários do cumprimento do período de carência para receber a aposentadoria por invalidez.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Essa medida permite que pessoas com condições de saúde mais graves tenham acesso rápido aos seus direitos previdenciários, uma vez que a carência exige um número mínimo de contribuições mensais ao INSS.

A especialista Lila Cunha, colaboradora do FDR, comenta mais sobre a aposentadoria do INSS. Confira.

Quem tem direito à aposentadoria por invalidez em 2024?

Ser contribuinte do INSS ou ter algum vínculo com a Previdência Social.

Comprovar incapacidade por meio de uma perícia médica enviada ao INSS, onde a condição de saúde será avaliada para determinar a capacidade de continuar trabalhando.

Cumprir a carência mínima de 12 contribuições mensais, exceto em casos de doenças graves listadas a seguir.

Lista de doenças que isentam o período de carência do INSS:

Diabetes

Tuberculose ativa

Hanseníase

Transtorno mental grave, desde que cursando com alienação mental

Neoplasia maligna

Cegueira

Paralisia irreversível e incapacitante

Cardiopatia grave

Doença de Parkinson

Espondilite anquilosante

Nefropatia grave

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids)

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada

Hepatopatia grave

Esclerose múltipla

Acidente vascular encefálico (agudo)

Abdome agudo cirúrgico

Como solicitar aposentadoria? Para ter direito à isenção de carência, os segurados diagnosticados com uma dessas doenças devem passar por uma perícia médica realizada pelo INSS. A comprovação da condição de saúde deve ser feita por meio de laudos médicos que detalhem o diagnóstico e o estado clínico do paciente.

Da Redação com Por Dentro de Tudo